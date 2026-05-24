İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay'dan CHP Genel Merkezi'ndeki polis müdahalesine tepki: "Boyun eğmeyeceğiz"

İzmir Büyükşehir Belediye (İZBB) Başkanı Cemil Tugay, CHP Genel Merkezi'ne polis müdahalesiyle tahliye süreci başlatılmasına tepki göstererek, "Boyun eğmeyeceğiz, yanlışı, adaletsizliği, kötülüğü kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Gücümüzü bize inananlardan almaya devam edeceğiz. Kötü olanı, zulmün sahibini ve ortaklarını hak adına, halk adına sizlerle birlikte yeneceğiz" açıklamasını yaptı.

İZBB Başkanı Cemil Tugay, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İzmir’imizin, Türkiye’mizin değerli insanları. Bugün CHP Genel Merkezi'nde yaşanan, muhtemel yakın gelecekte CHP’nin tüm il başkanlıklarında yaşanacak olan ve tarihimize bir kara leke olarak geçecek olayları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediğinizi biliyorum. Seçtiğiniz, görev verdiğiniz, ilkelerinden asla taviz vermeyecek bir evladınız, kardeşiniz olarak bilmenizi isterim ki verdiğiniz sorumluluğun gereğini her durumda, her şart altında, sonuna kadar yerine getireceğim. Neyle mücadele ettiğimizi, ne için mücadele ettiğimizi unutmadım, unutmayacağım.

Halkını ve ülkesini seven bir yurttaş ve siyasetçi olarak, ülkemizin hak ettiği refaha, adalete, eşitliğe, özgürlüğe, demokrasiye sahip olması için çalışmaya devam edeceğim. Boyun eğmeyeceğiz, yanlışı, adaletsizliği, kötülüğü kabul etmeyeceğiz, normalleştirmeyeceğiz. Gücümüzü bize inananlardan almaya devam edeceğiz. Kötü olanı, zulmün sahibini ve ortaklarını hak adına, halk adına sizlerle birlikte yeneceğiz. Geleceği birlikte kuracağız. Bunu sakın unutmayın."