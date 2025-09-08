İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: “Demokrasi ağır yara alıyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, son günlerde demokrasiye ve hukuka yönelik müdahalelere dikkat çekerek açıklamalarda bulundu. Demokrasinin ciddi biçimde zarar gördüğünü vurgulayan Tugay, “Türkiye’nin en büyük şehrinin İl Başkanlığı’na milletvekilleri ve üst düzey yöneticiler varken biber gazı ile müdahale edilmesi kabul edilemez. Bu, demokrasi açısından çok sıkıntılı bir durumdur” ifadelerini kullandı.

Hukuk sistemindeki keyfi uygulamalara da dikkat çeken Tugay, “Hukukla ilgili pek çok hata var. Mahkemeler görev alanı dışındaki kararlar alabiliyor ve bu kararlar tebliğ edilmeden uygulanabiliyor” dedi. CHP’nin tarihsel önemini hatırlatan Tugay, “Cumhuriyet Halk Partisi’nin siyasi yapısı ağır bir şekilde zarar görüyor. CHP’nin Türkiye için önemini herkes tekrar düşünmek zorundadır. Cumhuriyet Halk Partisi’ne yönelik bu müdahaleler, bu hukuksuz ve anti demokratik müdahaleler son bulur, normal bir siyasi düzlemde herkes mücadelesini yapar” diye konuştu.

Tugay, sözlerini “Umuyorum CHP’ye yönelik bu hukuksuz ve anti-demokratik müdahaleler son bulur. Devletimizin tüm kurumlarından beklediğimiz şey; bu değerleri sadece bugünün insanları için değil, gelecekteki Türkiye vatandaşları için de korumaktır. Biz İzmir’de bugüne kadar olduğu gibi çalışmaya, doğruların yanında durmaya ve birlik beraberlik içinde meclisimizde ve parti örgütümüzle var olmaya devam edeceğiz” diyerek tamamladı.

DEMOKRASİ ASKIDA

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Sözcüsü Yağmur Yurdakul Özkan da iktidarın CHP’ye yönelik baskılarına sert tepki gösterdi. Özkan, “Milletin iradesine darbe vuruluyor, demokrasi askıya alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi, hiçbir baskıya boyun eğmeyecek” dedi.

“Türkiye’nin hukukun askıya alındığı bir dönemden geçtiğini söyleyen Özkan, Hukukun keyfi uygulamalarla kuşatıldığı, demokrasi ilkelerinin yok sayıldığı, anayasa hükümlerine aykırı biçimde temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiği bir süreçten geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

Seçilmiş belediye başkanlarının hukuksuz biçimde görevden uzaklaştırıldığına dikkat çeken Özkan, “Belediyelerimiz kayyum eliyle yönetilmeye çalışılmakta. İktidarla aynı fikirde olmayan kurumlar anti-demokratik kararlarla baskı altına alınmaktadır” diye konuştu.

CHP’ye yönelik baskıların artarak devam ettiğini söyleyen Özkan, “İktidarın Cumhuriyet Halk Partisi’ne duyduğu bitmek bilmeyen korkunun yeni tezahürü, 38 il kongresinde yaşandı. Seçim hakiminin kararları gölgelenmiş, yargı eliyle dizayn edilmeye çalışılmıştır” dedi.

İzmir İl Başkanlığı’na yapılan polis müdahalesini de hatırlatan Özkan, “İl başkanlığımızın giriş ve çıkışları keyfi bir şekilde engellenmiştir. Kolluk kuvvetleri zorla binaya girmiş, gaz ve güç kullanmıştır. Bu müdahalenin hangi makamın, hangi gerekçeyle karar verdiği açıklanamaz” ifadelerini kullandı.

Özkan, açıklamasını şu ifadelerle noktaladı: “Bu aziz milletin savaş meydanlarında kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne kanunsuz ve dayanaksız uygulamalarınızla geri adım attıramazsınız. Geleceğin iktidarı milletimizin olacaktır. Hukuktan, demokrasiden ve millet iradesinden elinizi derhal çekin. Bu ülkenin yarınları, halkımızın kararlılığıyla yeniden özgürlüğün, adaletin ve gerçek demokrasinin ışığında yükselecektir.”