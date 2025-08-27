İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: Hedeflerimden asla geri adım atmadım

Yangın, siyasi baskı, CHP’den AKP’ye geçişlerin yaşandığı bir dönemde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’la bir araya geldik. Türkiye’de derinleşen ekonomik kriz, merkezi iktidarın baskıları ve belediyelere yönelik operasyonların yerel yönetimlere yansımalarını değerlendiren Tugay, hiçbir hedeften geri adım atmadığını belirtti. Tugay, özellikle deprem riski taşıyan binalarda dönüşümün hızlanacağını söyledi. Tugay, toplu taşımayı özendirmek için mutlaka ulaşım altyapısının geliştirmesi gerektiğini ifade etti.

Ülkede siyasi ve ekonomik kriz günden güne büyüyor. Siz göreve gelirken koyduğunuz hedeflerinizin bu süreçte ne kadarını başarabildiniz?

Ben bu kadar çok krizin içinde olacağımızı ve krizleri yöneterek aynı zamanda hedeflerimizi gerçekleştireceğimizi düşünmemiştim. Ama hiçbir hedeften geri adım atmadım. Hatta bazılarını büyüttüm. Mesela kentsel dönüşümde mutedil bir yol izlemeyi düşünürken şimdi çok daha katı ve etkili bir süreç üretmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Önceliğiniz oldu mu? Hangi ana başlıklarda ilerleme kaydettiğiniz düşünüyorsunuz?

Hiçbir hedeften geri adım atmadım, aksine kapsamı genişlettim. Sadece önceliklerle ilgili sıraları değiştirdik. Seçim kampanyasında söylediğim en önemli şey, belediyeyi anlayış olarak değiştireceğimizdi. Yeni nesil belediyecilik anlayışını yerleştireceğiz dedim. Hâlen aynı noktadayım. 5 yıl boyunca toplumsal eşitlik ve adaleti sağlamak için çalışmalar yürütmek istiyoruz. Katılımcı uygulamaları güçlendireceğiz. Hem kentin hem kurumun krizlerle mücadele kapasitesini geliştireceğiz.

EN YÜKSEK KREDİ NOTUNU ALDIK

Ekonomik kriz belediye bütçesini nasıl etkiliyor? Krediler konusunda son durum nedir?

Bütçe disiplinini sağlayacağız demiştim, bunu başardık. 2016’dan beri en yüksek kredi notunu aldık. Yurtdışı kredi başvurularımız için Maliye Bakanlığı’nın onayını bekliyoruz. Altyapı, arıtma ve ulaşım projeleri için toplamda 30 milyar TL civarında kredi ihtiyacımız var. Avantajlı krediler bunlar. Bunları değerlendirmek istiyoruz.

Deprem riski taşıyan binalar için nasıl bir kentsel dönüşüm planı yürütülüyor?

Kentsel dönüşümün iki boyutu var. Deprem riski taşıyan binalar ve gecekondulaşmış alanlar. Gecekondulaşmış alanların dönüşümü yavaş olabilir ama deprem riski taşıyan binalar için beklenemez. Bornova-Bayraklı’da 4 bin 100 bina riskli görünüyor. Performans testleri yapılıyor, dayanıksız çıkanlar boşaltılıp yeniden yapılacak. İnsanların riskli yapılarda yaşamaya devam etmesi kabul edilemez.

Belediyelere yönelik operasyonlar sizi ve bürokratlarınızı nasıl etkiliyor?

Operasyonlar bürokratlarda endişe yaratıyor. Ben bireysel olarak kendimi bunun dışında tutuyorum. Tutmak zorundayım. Aksi halde belediye başkanlığı yapılamaz. Ama bürokrat kadroları psikolojik olarak etkileniyor. Bizim görevimiz onları rahatlatmak ve kimseyi riske atmadan çalışmak.

İzmir ulaşım anlamında zorluk yaşayan bir kent. Ulaşım planlamalarınız nasıl gidiyor?

Başta kısa vadeli çözümleri öne almayı düşünüyordum. Ancak görüyorum ki önümüzdeki 20 yıl içinde bireysel araç kullanımı çok azalacak. Herkes toplu taşımaya mecbur kalacak. Bu yüzden karayollarına değil, toplu ulaşımın çeşitliliğine ve konforuna yatırım yapıyoruz.

Metro yatırımlarında son durum nedir, yeni projelerden söz edebilir misiniz?

Raylı sistemlerde Türkiye’de en başarılı, en kapsamlı ağa sahip belediye İzmir Büyükşehir Belediyesi. Buca Metrosu’nu 17,5 kilometreye uzattık. Konak’tan denizin altından karşıya bağlanacak yeni hattı da önerdik. Kabul edilirse İzmir için çok önemli olacak.

Tarım ve gıda politikalarınız hakkında nasıl bir strateji izliyorsunuz?

Karşıyaka’dayken “Mekânsal Güven Stratejisi” belgesi hazırlamıştık. Büyükşehir’de de benzer bir planlama yapmak istedik. Ancak gördük ki sorun sadece gıda üretmek değil; kırsal yaşamın kalitesi, altyapısı, üstyapısı da önemli. Tarım krizi, ardından gıda krizi hızla geliyor. Bu yalnızca köyleri değil, şehirde yaşayan herkesi ilgilendiriyor.

Tarım ve gıda politikaları aslında merkezi hükümetin görevi. Belediyenin bu alana müdahalesi nasıl oluyor?

Mevzuat gereği tarım ve gıda merkezi hükümetin sorumluluğunda. Ama başarısızlıklar ortada. Yurttaşın sıkıntısı olduğunda ilk aradığı kurum belediye oluyor. Bu yüzden kooperatifler, ziraat odaları ve üreticilerle birlikte hareket ediyoruz. Eğitim toplantıları düzenleyeceğiz, teşvikler vereceğiz.

Üreticiler sık sık belediyeye başvuruyor. Bu sorunları çözebiliyor musunuz?

Yakın zamanda patates üreticisi elinde mal kalınca bizi aradı. Daha önce süt üreticisi sütünü satamayınca bize başvurdu. Bugünlerde incir üreticileri aynı sorunla karşı karşıya. Biz de alımlar yapıyoruz. Tamamen çözebiliyoruz diyemem ama önemli katkılar sağlıyoruz. Köylüler o kadar sahipsiz ki, planlama olmayınca herkes rastgele ekim yapıyor.

İzmir Planlama Ajansı hangi vizyonla çalışıyor, İstanbul’daki örnekten farkı ne?

İzmir Planlama Ajansı, şehrin geleceği için daha kapsamlı, sürdürülebilir ve çevre dostu projeler geliştirmeye odaklanıyor. Şehirdeki altyapı yatırımları, ulaşım projeleri ve yeşil alanların artırılması gibi konularda öncelikli projeler yürütülüyor. Ayrıca, İzmir’in yerel dinamiklerine uygun planlar geliştirerek şehrin hızla değişen küresel koşullara uyum sağlamasını hedefliyoruz.

MUTSUZLUK, ŞEHİRDEN KAYNAKLI DEĞİL

Sizce İzmir’in önceliği dünya kenti olmak mı, yoksa yurttaşlarının mutlu yaşaması mı?

Benim için İzmir’in mutlu yaşaması önceliktir. Şehir yaşamı sağlıklı hale gelmeden turizm yatırımı çekmenin anlamı yok. Önce altyapı, ulaşım ve çevre sorunlarını çözmeliyiz. İzmir’in turizm potansiyeli yüksek ama şehir kendi içinde düzenli hale gelmeden yatırım doğru değil.

TÜİK’in İzmir’i mutsuz şehirler arasında göstermesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Araştırmada İzmir mutsuz kentler arasında çıktı ama farklar çok küçük, anlamlı değil. İzmir’de mutsuzluk, şehirden değil; Türkiye’nin genel siyasi ve ekonomik durumundan kaynaklanıyor. İzmir halkı duyarlı bir toplum, ülkenin durumuna üzülüyor.

Kentte ve ülkede su sorunu büyüyor. İzmir bu konuda nasıl bir hazırlık yapıyor, hangi yatırımları önceliklendirdiniz?

Altyapı ve ulaşım projelerinin yanı sıra arıtma tesisleri de öncelikli gündemimizde. Sadece Körfez değil; Dikili, Çeşme, Şakran gibi bölgelerde de arıtma yatırımları yapıyoruz. Yağmur suyunu ayrıştırma, arıtma çamurunun bertarafı gibi projeler için de yurt dışı krediler bekliyoruz. Bu projeler İzmir’in çevresel geleceği açısından çok önemli.

İzmir’in geleceğini nasıl görüyorsunuz?

En büyük önceliğimiz, kentsel dönüşümün şehrin sosyal dokusunu ve yaşam kalitesini yükseltmesi yönündedir. Kentsel dönüşüm, ulaşım projelerinden çok daha kapsamlı ve derin bir iştir. Bunun için ciddi bir kaynak ayırmak zorundayız. TOKİ mantığıyla bu işin yapılması mümkün değil. Belediyenin ve devletin birlikte, doğru kaynakları ayırarak vatandaşlarımızın kayıplarını sübvanse etmeleri gerekmektedir. Deprem riski altındaki binalarda yapılacak olan yatırımlar, hayat kurtaracak çok önemli adımlardır ve başka hiçbir projeyle kıyaslanamaz.

∗∗∗

SİYASİ BİR MESELE

Kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm sürecinde yaşanan sorunların ardından önceki belediye başkanı ve birçok bürokrat tutuklandı. Siz bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz?

Kooperatif modeliyle yürütülen kentsel dönüşüm girişimleri başarılı olmadı. Üyelerden para toplandı ancak inşaatlar tamamlanmadı. Belediyeyi de suçluyorlar çünkü belediyeyi garantör sanıyorlar. Oysa yapılan anlaşmalarda belediyenin mali garantörlüğü yoktu. Kooperatif ile şirket arasında yapılan sözleşmelerde belediye şirketi İZBETON aracı olmuştu. İyi niyetle başlanmış olsa da sonuçta insanlar mağdur oldu. Biz hukuken garantör olmadığımızı biliyoruz ama kendimizi garantör görüyoruz. Dolayısıyla bu vatandaşlarımızın hiçbirinin mağdur olmaması için önce bu binaları yapıp bitirmek, sonra da onlara en uygun şartlarda teslim etmek için ne gerekiyorsa onu yapıyoruz. Ortada tutuklu yargılanmayı gerektirecek bir durumun olmadığını söylemeye bile gerek yok. Bu iş siyasi bir mesele haline getirildi.

∗∗∗

SORUN ÇİFT BAŞLI YÖNETİM

İZBAN’da 90 dakika uygulaması kaldırıldı. Kamuoyunda bu karar tartışmalara neden oldu. Bu kararı almanızdaki neden nedir?

90 dakikalık uygulama belediye otobüsleri, metrolar, tramvay ve vapurlarda devam ediyor. Sadece İZBAN bağlantısını kaldırdık. Çünkü maliyetin yüzde 80’i belediyeye yükleniyordu. Bu adaletsizlikti. Çift başlı yönetim İZBAN’ı kötüye götürüyor. Ben ya onların hisselerini almak ya da kendi hisselerimizi vermek gerektiğini düşünüyorum.