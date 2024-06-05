İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: İklim krizi ile mücadele için yerel eylem planları oluşturacağız

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin Bursa’da yapılan 41. Meclis Olağan Toplantısı’nda yeni dönem başkanlığına oy birliğiyle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay seçildi. Tugay, "Önümüzdeki iki yıl boyunca en çok iklim krizi konusunda aksiyon almaya, eylem planları ortaya koymaya ve sizleri dayanışma içerisinde olmaya davet edeceğim" dedi.

BİRGÜN EGE

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği 41. Olağan Meclis Toplantısı, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 45 belediye başkanı ve 200 meclis üyesinin katılımıyla Bursa’da gerçekleştirildi. Yapılan seçim sonucunda, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Birlik Başkanı olarak seçildi.

Toplantıda ev sahibi olarak konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Dünya Sağlık Örgütü’nün 30 yılı aşkın bir süre önce başlattığı sağlıklı şehirler hareketinin Türkiye’deki temsilcisinin Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği’nin olduğunu hatırlattı.

Bozbey, “Şu anda 139 üye belediyeye ulaşan Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, yerel yöneticilerimizin destek ve katkılarıyla ülkemizin en güçlü birliklerinden biri haline gelmiştir. Birliğimiz’e önceki dönemlerde katkı sağlayan tüm başkanlarımıza ve meclis üyelerimize teşekkür ediyorum. Birlik Başkanı seçilen Cemil Tugay’a da yeni dönemde başarılar diliyorum” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve SKB Başkanı Dr. Cemil Tugay, yeni dönemin Türkiye’ye, birliğe hayırlı olmasını diledi. İklim krizinin tüm insanlığı tehdit ettiğini söyleyen Tugay, “Bireysel sağlığı, toplum sağlığını, yaşam koşullarımızı en fazla iklim krizi tehdit ediyor İklim krizine karşı yerel eylem planlarının olması gerekiyor. Bana verilen bu onurlu görevin gereği olarak önümüzdeki iki yıl boyunca en çok iklim krizi konusunda aksiyon almaya, eylem planları ortaya koymaya ve sizleri dayanışma içerisinde olmaya davet edeceğim. Gittikçe yaygınlaşan bazı sağlık problemleri üzerine çalışma grupları kuracağız. Beni bu göreve layık gören tüm üyelerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.

YENİ YÖNETİM ŞEKİLLENDİ

Toplantıda ayrıca birliğin Birinci Başkanvekilliğine İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İkinci Başkanvekilliğine Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir seçildi.

Encümen üyelikleri Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Cengiz, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Kahramanmaraş Belediye Başkanı Fırat Görgel, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve Bahçelievler Belediye Başkanı Hakan Bahadır oldu. Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliklerine Fındıklı Belediye Başkanı Ercüment Şahit Çervatoğlu, Tire Belediye Başkanı Hayati Okuroğlu, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Mersin Yenişehir Belediyesi meclis üyesi Hülya Günel seçildi. Katip üyeliklerine Karşıyaka Belediyesi Meclis üyesi Nilüfer Bakoğlu ve Akçadağ Belediyesi Meclis üyesi Yasin Demir seçildi. Ayrıca İzmir’in Tire ve Torbalı belediyeleri de birliğe katıldı.