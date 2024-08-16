İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay: “Yerleşim yerleri için bir tehlike görünmüyor”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, dün akşam Karşıyaka Yamanlar Dağı Kartepe mevkiinde başlayarak büyüyen ve söndürme çalışmaları devam eden orman yangınına ilişkin durum değerlendirmesinde bulundu. Ekiplerin müdahaleyi sürdürdüğünü belirten Tugay, “evlerini tahliye edenleri açıkta bırakmayacağız” dedi.

"Orman yangınına müdahale için arkadaşlar gerekeni yapmış. Sabah saatlerinde rüzgarın etkisiyle dağın eteklerinde olan Bayraklı’nın bazı mahallelerine çok yaklaştı. Yangın bazı evlere maalesef etki etti" diyen Başkan Tugay şunları kaydetti:

“YERLEŞİM YERLERİ İÇİN İLERLEYEN BİR TEHLİKE YOK GİBİ GÖRÜNÜYOR”

“Son durumda Karşıyaka’da bir küçük sanayi sitesi var. Orada devam eden bir yangın var. Yoğun olarak arkadaşlarımız ona müdahale ediyorlar. Bayraklı’nın Körfez Mahallesi’nde, Doğançay Mahallesi’nde yoğun bir müdahale var. Seyir Tepesi eteklerinde bir bölge var. Çiğli’ye kadar uzanmış durumda. Çok geniş bir alanda ne yazık ki devam ediyor. Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor. Bazı evler ve iş yerleri ne yazık ki yangından etkilendi. Şu ana kadar bize gelen bilgide yaralı ya da bir ölüm vakası yok. İlçe belediyemizin su tankerinin yandığına dair bir bilgimiz var. Devam ediyor yangın ve biz de tüm gücümüzle o bölgedeyiz.

"MADDİ HASAR DA YANAN ORMANLAR DA HEPİMİZİ ÇOK ÜZÜYOR"

Bir talihsizlik de aynı anda dün gece Kemalpaşa’da ve Çeşme’de de yangın çıkmıştı. Ona da arkadaşlarımız müdahale ediyor. Hatta Salihli’de de yangın çıkmıştı ona da müdahale ediliyor. Birimde olan herkes çağırıldı. Tüm birimlerimizle sahadayız. Tehlikeli olan bölgeler boşaltıldı. Can kaybı inşallah hiçbir şekilde olmayacak. Ancak maddi hasar da yanan ormanlar da hepimizi çok üzüyor. Yerleşim yerleri için ilerleyen bir tehlike yok gibi görünüyor şu an. Evleri zarar görenler için barınma ve yiyecek desteğinin ardından evlerinin onarımı için de destek vereceğiz. Yurttaşlarımıza kalacak yer ayarladık, onları açıkta bırakmayacağız."

YANGINDA SON DURUM

İzmir İtfaiyesi, 730 personel, 100’e yakın araç ve belediyenin diğer birimleri ile birlikte yangın söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Onur Mahallesi’nin bir kısmı boşaltıldı. Sancaklı Köyü ve Doğançay’da çok sayıda ev hasar gördü. Karşıyaka Seyir Tepesi’nin alt tarafında yer alan Karşıyaka Belediyesi’nin şantiyesi ile özel bir işletmeye bağlı ayrıştırma tesisine yangın ulaştı. Birçok işyeri yanarken, yoğun kara dumanlar, gökyüzünü kapladı. Sanayi sitesinin bir bölümü boşaltıldı. Veteriner İşleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı ekipleri Karşıyaka ve Bayraklı belediyelerinin barınaklarındaki sokak hayvanlarının tahliyesini yaptı.