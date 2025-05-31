İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay’dan sendikaya: "Asla sorumsuzluk yapmayacağım"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşma sağlanamaması nedeniyle başlayan grev üçüncü gününde devam ediyor. Greve ilişkin bugün taraflar bir kez daha masaya otururken, yapılan görüşmeden de sonuç alınamadı.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, bir uzlaşmaya varılamadığını ifade etti.

Tugay, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sendika yöneticileri ile arkadaşlarımızın bugün yaptığı görüşme ne yazık ki yine sonuçsuz kaldı. Attığımız tüm iyi niyetli adımlara rağmen, sendika yöneticileri ilk günkü uzlaşmaz tutumlarını sürdürüyorlar. Sabah kamuoyuna ilettiğim net rakamlar içeren teklifimiz masadadır. Belediye bütçemizi sonuna kadar zorlayarak teklif ettiğimiz rakamların böylesine umursamaz tavırla karşılanması üzücü ve düşündürücüdür. İzmir halkına şunu tekrar söylemek isterim; çözüm için çaba göstermeye devam edeceğim, ancak baskı ve tehdit altında da olsam asla 'Sorumsuzluk' yapmayacağım."