İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde "Abdullah Öcalan" tartışması

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin kasım ayı olağan meclis toplantısının ikinci birleşimi, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın idaresinde gerçekleştirildi.

Toplantıda, CHP Grup Sözcüsü Elvin Sönmez Güler, CHP Grubu adına Esenyurt Belediyesi’ne kayyum atanmasına ilişkin konuşma yaptı. Güler, “Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer’in hukuki hiçbir izahı olmayan uyduruk gerekçelerle tutuklanması ve yerine seçmenden hiçbir yetki almamış hukuksuz bir kayyumun atanması devletimiz ve milletimiz adına utanç verici bir seçmen iradesi gasbıdır” diye konuştu.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser ise Cemil Tugay’a yönelik “Esenyurt’a kayyum atanırken neden İzmir’de 30 ilçeye ya da İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne atanmıyor bunlara bakmak lazım. İzmir’de hiçbir belediye başkanı yerel yönetimlerde özerklik talep etmez” dedi.

Tugay, bunun üzerine sadece bir soru soracağını söyleyerek “Sayın Devlet Bahçeli’nin Abdullah Öcalan’ı Meclis’te konuşmaya davet etmesine katılıyor musunuz?” diye sordu.

“Katılıyoruz” cevabını alan Başkan Tugay, “Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşmasını doğru buluyorsunuz öyle mi? Bahadır Altınkeser, Abdullah Öcalan’ın Meclis’te konuşmasını doğru buluyor, not alın” yanıtını verdi.

ATATÜRK BÜSTÜNE SALDIRI KONUSU GÜNDEME GELDİ

Toplantıda ayrıca, Kiraz’da Atatürk büstüne yönelik saldırıya ilişkin CHP Kiraz Meclis Üyesi Özgür Korkmaz, “AKP zihniyetinin on yıllarca sürdürmüş olduğu Mustafa Kemal Atatürk’ü itibarsızlaştırma ve karalama çalışmalarının vahim sonuçlarını yaşıyoruz. Şunu bilmenizi isterim ki iktidarın eğitimden sağlığa; sosyal yaşamdan ekonomiye kadar sürdürmüş olduğu ayrıştırıcı politikaların kopmuş, çürümüş izlerini yaşıyoruz. İlke ve inkılaplarıyla yolumuza ışık tutan Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e yapılan böyle saldırılara asla taviz vermeyeceğiz” ifadelerini kullandı.