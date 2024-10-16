İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nde 'SGK borçları' gündeme geldi, belediye başkanları yeniden yapılandırma istedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayında “Emeklilere faydanız olsun istiyorsanız belediyeleriniz SGK'ya olan birikmiş borçlarını ödesinler. Şu anda Hazine ve Maliye Bakanlığımız belediyelerin kaynağında bu borçların tahsiline başlayacaktır" açıklamasıyla başlayan SGK borcu tartışmaları devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin ekim ayı olağan toplantısında da bu konu gündeme geldi. Toplantıda söz alan belediye başkanları, borçlar için yapılandırma talep etti.

IŞIK: "BORÇLARIN UYGUN KOŞULLARDA YAPILANDIRILMASI HEPİMİZİN DİLEĞİDİR"

Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, geçmişten örneklerle borçların yapılandırılması gerektiğini ifade ederek şunları söyledi:

“Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zorluk belediyelerin SGK borçlarına kilitlenmiş durumda. Belediyeler bu konuda yalnız değil. Okul bahçelerinin kiralanması için ihaleye çıkıldığı, savunma sanayi için kredi kartına göz dikildiği bugünlerde bunları anlıyoruz. Ama bunu anlarken topluma hizmette kısıtlamaya gidilmesini anlamıyoruz. Bu süreçte bu bozuk ekonominin sorumluluğunu yerel yönetimlere yüklemeyi kabul etmiyorum. Yakın zamanda mahalli idare yönetimlerinin muhalefet partilerine geçmesi bir karşı hamle getirdi. Örneğin 25 kuruşa simit yok denilerek bir hamle yapıldı. Belediyelerin SGK’ya olan borçlarının gündeme getirilmesi hamlesi yapıldı. Bu, hizmeti engelleyen bir hamleye dönüştü. Belediyeler ekonomik soykırımla karşı karşıya. Tek koşulu kentsel ve kamusal hizmetlerden olmak üzere tek yapılacak partiye bakılmaksızın borç silinmesini istemek olacaktır. Borçların uygun koşullarda geçmiş yıllardaki örneklerde olduğu gibi yapılandırılması hepimizin dileğidir. Bu, belediyelere nefes aldırır.”

SENGEL: "10 YILDIR AKLA GELMEYEN HACİZLER VE BLOKELERİN ARTIK İFADE EDİLİYOR OLMASINI DÜŞÜNDÜRÜCÜ BULUYORUM"

Söz alan Selçuk Belediye Başkanı Sengel, CHP’nin yerelde birinci parti olmasının ardından borçların hatırlanmasını ‘manidar’ olarak değerlendirerek şu ifadeleri kullandı:

“2019’da CHP’li belediyelerin çoğalması, 2024’te de mevcut olan yerel seçimlerden sonra CHP’li belediyelerin çoğalmasından sonra… Belediyelerin çok SGK ve vergi borcu var diye söylenmeye başlandı. Talimatlar üzerine de bu konulara ilişkin çeşitli yerlerde açıklamalar yapıldı. ‘96 milyar borçları var belediyelerin denildi. SGK’ya borç toplam ne kadar? 1 trilyon. 1 trilyon karşısında 96 milyon. İnsan merak ediyor. Neden 1 trilyonun üzerine gidilmiyor da sadece belediyeler üzerinde kalındı? Belediyeler, yerel yönetimler. Halkın en rahat dokunabildiği, bütün taleplerini talep ettiği… Bu yerel yönetimlerden istenilen şeyler çalışanlar sayesinde yerine getirilir. Bu çalışma arkadaşlarımızın tıkır tıkır kısmi çalışma ödeneklerinden bile faydalanmadan maaşlarını öderken SGK borçlarının artması çok doğaldır. 2019’da AKP’den alan bir belediye başkanı olarak konuşayım. 2019’da Selçuk’u aldığımda o dönemde dolar bazında 7 milyon 837 bin dolar vergi ve SGK borcu vardı Selçuk Belediyesi’nin. 30 Eylül 2024 itibarıyla 4 milyon 104 bin liraya düşürmüşüz. Herhâlde ben AKP’den aldığımda o dönemin belediye başkanı unuttu diye düşünüyorum SGK ve vergi borçlarını ödemeyi. Yeni dönemde de Kiraz gibi AKP’den CHP’ye geçen belediyeler var. Merak ettim ve telefon açtım. Teslim aldığında borcu olup olmadığını sordum. ‘Olmaz mı’ dedi. Herhangi bir haciz olup olmadığını sordum. ‘Başkanım herhalde bir dönem önceki belediye başkanı unuttu ödemeyi. Bana rast geldi. Bugün hesaplarıma bloke konuldu’ dedi. 10 yıldır akla gelmeyen hacizler ve blokelerin artık ifade ediliyor olmasını düşündürücü buluyorum.”

"NASIL HALLETTİLER, NASIL TARLALAR KABUL EDİLDİ ÇOK MERAK EDİYORUM"

Borçların tahsisi için takas yönteminin CHP’li belediyeler talep edince kabul edilmediğini ancak AK Partili ve MHP’li belediyelerin aynı yolla borçlarını ödediğinin altını çizen Sengel, şunları kaydetti:

“Ama Aliağa Belediye Başkanımız ve Menemen Belediye başkanımız… Merak ediyorum. Çünkü ben sayfalar dolusu gayrimenkul teslim edip takasa girelim diye 2019’dan beri çaba sarf ederken ‘Hayır olmaz orası tarla, üzerinde inşaat yapılmaz, SPK lisansı bir yer bakalım, ederi, değeri…’ derken bütün konulmuş hacizlerle birlikte taşkın hacizler yapıyor belediyelere. Bunların karşılığında Aliağa ve Menemen belediye başkanlarımıza… Menemen en borçlu belediyelerden biriydi. Nasıl hâlettiler, nasıl tarlalar kabul edilebildi çok merak ediyorum. Türkiye’deki bütün belediyeler için önemli olduğunu düşünüyorum. Hizmeti engelleyecek her türlü haczin kalkması lazım. Ne demek banka hesabına bloke koymak. Esnaftan aldığı herhangi bir şeyi ödemesin mi bu belediye? Esnafı da mı mağdur edelim? Borçlar için yapılandırma kanunu çıkmak zorunda. Bunlara kafa yorduğumuz zaman birbirimizin ayağına basmak değil de adaletse AKP’li meclis üyelerinden de bu sıralarda oturanlardan ve de belediye başkanlarımızdan adaletin hepimize uygun şekilde uygulanmasını istiyoruz.”