İzmir Büyükşehir Belediyesi 11 noktada yurttaşlara sıcak yemek hizmeti veriyor

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında düzenlediği iftar programlarının yanı sıra 11 Dayanışma Noktası’nda yurttaşlara sıcak yemek dağıtıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir’in 30 ilçesinde iftar sofraları kurarken, yerinde hizmet anlayışıyla kentin farklı mahallerinde kurulan 11 Dayanışma Noktası’nda iftar yemeği de dağıtıyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı aşevinde üretilen sağlıklı ve güvenilir yemekler ile ramazan bereketi büyütülüyor.

Dayanışma Noktaları Şefi Açelya İçten, kentin 11 ayrı noktasında bulunan Dayanışma Noktaları’nın ramazan ayında hafta sonu da hizmet vereceğini belirtti:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal hizmet çalışmalarının mahallelere taşındığı Dayanışma Noktaları’mızda her gün 17.00-17.30 saatleri arasında iftar yemeği dağıtılıyor. Hafta sonu da dahil olmak üzere günlük 6 bin kişilik yemek kapasitemiz mevcut. Ramazan ayı boyunca merkezlerimiz hafta içi 08.30-18.30 saatleri arasında hafta sonları ise 16.00- 18.30 saatleri arasında sosyal yardım başvuru işlemleri de dahil olmak üzere hizmet verecek.”

Uygulamadan duyduğu memnuniyeti aktaran İzmirli Zeynep Tunç “Allah razı olsun. Hizmetlerden çok memnunuz. Çalışanlara, Başkan’ımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi. Fatma Gelirli ise “Çok memnunum. Güzel ve lezzetli yemek veriliyor” ifadelerini kullandı. Nazmiye Erdoğmuş da “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden, Başkan Cemil Tugay’dan çok memnunuz. Allah başımızdan eksik etmesin” diye konuştu.