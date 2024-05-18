İzmir Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası için plan değişikliği

30 Ekim 2020'de meydana gelen depremde hasara uğrayan ve 2022 yılında yıkımına karar verilen İzmir Büyükşehir Belediyesinin ana hizmet binasının eski yerine yapılması için hazırlanan plan değişikliği belediye meclisinde kabul edildi.

İzmir Büyükşehir Belediye meclisinin mayıs ayı üçüncü olağan meclis toplantısı yapıldı.

Kültürpark 4 No'lu Hol'de Meclis Başkan Vekili Altan İnanç idaresinde yapılan oturumda, 30 Ekim 2020'de İzmir'de meydana gelen depremin ardından hasar aldığı için yıkılan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası için önemli bir adım atıldı.

Binanın Konak Atatürk Meydanı'ndaki mevcut alanında yeniden inşa edilmesi için plan değişikliğine gidildi. Mecliste oylanan plan değişikliği, bölgenin sit alanı olması nedeniyle İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na gönderilecek.

Kurulun onaylaması halinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ana hizmet binası eski yerinde yeniden inşa edilecek.

İZMİR KART YÖNETMENLİĞİ'NDE DE DEĞİŞİKLİK

Mecliste, İzmirim Kart Yönetmeliği'nde ise önemli bir değişikliğe gidildi. Yönetmelik taslağına ilişkin önerge oy çokluğu ile meclisten geçti. Karara göre, toplu taşıma araçlarında yalnızca 30 yaşından gün almamış olan vatandaşların öğrenci kartları geçerli olacak. 30 yaş üstü kişiler, öğrenci indiriminden yararlanamayacak. Bu kişiler öğrenci kartlarını kullanmaya devam edebilecek, ancak kartlarından tam tarife ücreti tahsil edilecek.

Bildirim kararlarına uymayanlara yeni kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmeyecek

Kişiselleştirilmiş İzmirim Kartların, başkası tarafından kullanımına yönelik maddede de değişikliğe gidildi.

Buna göre, bildirim yükümlülüğüne uyulmaması sebebiyle başkası tarafından kullanıldığının ilk kez belirlenmesi halinde 4 ay, ikinci kez tespit edilmesi halinde 8 ay, 3 kez ve üzerinde tespit edilmesi halinde 12 ay süre ile kartın kapatılmasına karar verildi. Bildirim kararlarına uymayanlara yeni kişiselleştirilmiş İzmirim Kart verilmeyecek.