İzmir Büyükşehir Belediyesi Anne Kart Başvurusu ve Koşulları (2026 Güncel)

İzmir Büyükşehir Belediyesi anne kart desteği, çocuklu ailelere yönelik en çok merak edilen sosyal yardım programlarından biri oldu. Anne Kart başvurusu nasıl yapılır, anne kart koşulları nelerdir, anne kart nasıl alınır? İşte İzmir anne kart desteğiyle ilgili tüm detaylar.

ANNE KART DESTEĞİ NEDİR?

Anne kart desteği, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından sunulan ve 0–4 yaş (0–48 ay) arası çocuk bulunan ailelere yönelik bir sosyal yardım programıdır. Bu uygulama sayesinde annelere ulaşımda destek sağlanmakta ve aile bütçesine katkıda bulunulmaktadır.

ANNE KART KOŞULLARI VE DESTEK MİKTARI

Anneler için: Sosyal yardım alan ve hanesinde 0–4 yaş arası çocuk bulunan annelere aylık 60 kontör tanımlanır.

Sosyal yardım alan ve hanesinde 0–4 yaş arası çocuk bulunan annelere aylık 60 kontör tanımlanır. Babaya tanımlı sosyal yardım durumunda: Eğer sosyal yardım kaydı babanın üzerindeyse, anne kart desteği yerine babaya aylık 10 kontör yüklenir.

Eğer sosyal yardım kaydı babanın üzerindeyse, anne kart desteği yerine babaya aylık 10 kontör yüklenir. 4–5 yaş arası çocuklar için: Çocuğu 48 ayı geçmiş ama 60 ayını doldurmamış ailelere de 10 kontör tanımlanır.

Bu şartlar, İzmir anne kart koşulları içerisinde en çok sorulan kriterler arasında yer alıyor.

ANNE KART BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Anne kart için ayrıca bir başvuru yapılmasına gerek yoktur. Sosyal yardımlardan yararlanan aileler sistem üzerinden her ay otomatik olarak değerlendirilir. Uygun bulunan kişilere toplu SMS gönderilir ve hak sahipleri bilgilendirilir.

Kısacası “Anne kart başvurusu nasıl yapılır?” sorusunun yanıtı oldukça basit: Sosyal yardım sistemine kayıtlı olan aileler için işlem otomatik yapılır.

ANNE KART NASIL ALINIR?

SMS bilgilendirmesi sonrası anne kart nasıl alınır sorusunun yanıtı devreye girer. Hak sahipleri, T.C. kimlik belgeleriyle birlikte en yakın İzmirim Kart basım merkezlerine giderek kartlarını teslim alabilir.

KULLANIM KOŞULLARI

Kart yalnızca çocuk ebeveynin yanında bulunduğu zamanlarda geçerli olur.

Kullanılmayan kontörler bir sonraki aya devretmez.

Her ay destek kontörleri tamamlanır. Örneğin; önceki ay 20 kontör kullanıldıysa, yeni ayda 40 kontör tanımlanır ve toplam 60 kontör olur.

İzmir Büyükşehir Belediyesi anne kart desteği, hem anneler hem de çocuklu aileler için önemli bir sosyal yardım uygulaması. Anne kart koşulları sayesinde adil bir dağıtım yapılırken, anne kart başvurusu sistem üzerinden otomatik değerlendirme ile sonuçlandırılıyor. Böylece ihtiyaç sahibi aileler, İzmir anne kart desteği ile her ay düzenli olarak ulaşım desteği alabiliyor.