İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tugay'dan Belediye-İş yöneticilerine: "Çözüm üretme iradeniz yoksa kararı işçiye bırakın"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında, önceki dönemde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) nedeniyle çıkan anlaşmazlık sonrası Başkan Tugay, yaklaşık 1030 personelin işten çıkarılacağını açıklamıştı. İşten çıkarmaların başlamasıyla Belediye-İş Sendikası yöneticileri eylem çağrısında bulundu.

Başkan Tugay ise, "Başka hiçbir sözleşmede örneği olmayan 'işe devam teşviki' ve 'sağlık raporu almama teşviki' primlerinin kaldırılması" taleplerini daha önce sendikaya ilettiklerini, mevcut bütçeyle "ödenmesi güç hale gelen" işçilerin örnek ücret bordrolarını incelemeye sunduklarını ancak çözüm için sendikanın "tek bir öneri getirmediğini" belirtti.

Cemil Tugay'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

"Belediye-İş yetkililerinin medyadaki yanıltıcı açıklamalarını ve eylem çağrılarını gerçekten şaşırarak ve üzülerek izliyorum. Öncelikle; İzmir Halkına, çalışanlarımıza ve eğer anlamak isterlerse Belediye-İş Yöneticilerine konuyu bir defa daha açıklamak istiyorum; İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Türk-İş’e bağlı Belediye-İş Sendikası arasında, önceki dönemde imzalanan Toplu İş Sözleşmesi (TİS) nedeniyle yaşanan anlaşmazlıklar ve işten çıkarmalar devam ediyor.

Sendika Yöneticilerine, Mart-2024 Tarihli Toplu İş Sözleşmesindeki ücret ve zam oranlarının emsallerine göre çok yüksek olduğunu ve Belediyemiz bütçesiyle ödeme olanağının bulunmadığını belgeleriyle anlattık. Toplu İş Sözleşmesi’nde Eylül-2025’te yapılması öngörülen zammın yapılmasından sarfınazar edilmesini yahut ertelenmesini, başka hiçbir sözleşmede örneği olmayan 'işe devam teşviki' ve 'sağlık raporu almama teşviki' primlerinin kaldırılmasını, istedik. Aksi durumda, belirli sayıda işçimizin zorunlu/toplu işten çıkarılmak zorunda kalınacağını söyledik. Bu durumu Sendika’ya ve İş Kurumu’na kanuni süresinde bildirdik; sendika başkanlarıyla İzmir’de toplantılar düzenledik ve Ankara’da Genel Merkezlerine giderek Belediyemiz bütçesini, bu bütçemizde 2025 Yılının ilk yarısında Merkezi hükümetin haksız/hukuksuz yüzde 53 nispetinde beklenmedik kesintilerini ve bu bütçemizle ödenmesi güç hale gelen işçilerimizin örnek ücret bordrolarını incelemelerine sunduk.

Ne yazık ki bu taleplerimiz Sendika Yönetimlerinde karşılık bulmadı, önceki gün, Sendika Genel Merkez yetkilileri Belediyemizi ziyaretlerinde de toplu sözleşme hükümlerinden vazgeçmeyeceklerini tekrar ettiler. Şimdiye kadar çözüm için, işçilerimizin iş akitlerinin devamı için tek bir öneri getirmeyen Sendika Yöneticilerinin, şimdi, zorunlu/toplu işten çıkarma işlemi başladığında da aynı tutumlarını sürdürdüklerini ve işçilerimizi zorda bırakacak, kanun himayesi dışında eylemlere davet ettiklerini görüyoruz.

İzmirli Hemşerilerimiz ve tüm çalışanlarımız huzurunda, Sendika Yöneticilerini aklı selime, insafa, itidale davet ediyorum: Belediyemizi karalamayın, çözüm üretme iradeniz yoksa kararı işçiye bırakın!"