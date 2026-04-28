İzmir Büyükşehir Belediyesi: Buca Metrosu projesini tamamlayacağız

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Metrosu projesiyle ilgili son dönemde ortaya atılan iddialara karşı açıklama yaptı. Belediye, projenin devam ettiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm zorlu ekonomik koşullara ve kamu finansmanı alanında yaşanan daralmalara ve engellere rağmen, bu büyük yatırımı kararlılıkla sürdürmektedir. Proje sahasında öncelikle güvenlik konusundaki çalışmalar başta olmak üzere, ‘işin durduğu’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Buca Metrosu projesinde bugün itibarıyla tünel açma makinelerimiz ve istasyon inşaatlarına yönelik şantiyelerdeki çalışmalarımız sürdürülmektedir. Uluslararası finans kuruluşlarıyla yürütülen kredi ilişkileri, belirli teknik ve mali kriterlere bağlı olarak ilerleyen, doğası gereği çok taraflı ve hassas süreçlerdir” denildi.

"KREDİ TALEBİMİZ KARŞILIKSIZ KALMIŞTIR"

Açıklamada, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile kullanılan kredi diliminin serbest bırakılmasına yönelik görüşmeler devam ettiği vurgulanarak, “Ayrıca projenin devamını sağlayacak krediler için belediyemizce gerekli kredi anlaşmaları yapılmış olup Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca onaylanması beklenmektedir. Ancak krediler konusundaki taleplerimiz bu güne kadar karşılıksız kalmıştır. Ayrıca kamuoyu tarafından bilinmelidir ki; yerel yönetimlerin yürüttüğü büyük ölçekli yatırımların sürdürülebilirliği, yalnızca belediyelerin çabasıyla değil, merkezi idarenin de yapıcı tavrı ve iş birliği ile mümkündür. Mevcut durumda, belediyelere ilişkin mali düzenlemeler ve yükümlülükler çerçevesinde ortaya çıkan bazı idari süreçler, yalnızca İzmir’e özgü olmayıp, yerel yönetim yatırımlarının genelini etkileyen bir nitelik taşımaktadır” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada şunlar belirtildi: “İzmir Büyükşehir Belediyesi, tüm bu koşullara rağmen, İzmir halkına karşı sorumluluğunun bilinciyle hareket etmekte; projenin aksamaması için ulusal ve uluslararası tüm muhataplarla yoğun bir şekilde çalışmaktadır. Özellikle altını çizmek isteriz ki; finansman sürecine ilişkin yürütülen temaslar, projenin daha sağlam ve sürdürülebilir bir zeminde ilerlemesini sağlamaya yöneliktir. Bu proje, tüm zorluklara rağmen tamamlanacak; İzmir’in geleceği, geçici finansal tartışmalara teslim edilmeyecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da kentimizin hakkını ve geleceğini kararlılıkla savunmaya devam edecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak her ne şart altında olursa olsun Buca Metrosu projesini tamamlayacağız ve söz verdiğimiz gibi İzmirlileri hak ettikleri konforlu, güvenli ve hızlı ulaşım olanaklarına kavuşturacağız.”