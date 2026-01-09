İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinden fırtına nedeniyle yoğun mesai

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi, dün kent genelinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle tüm birimlerini seferber etti. Saat 17.00 itibarıyla metrekareye 42,2 kilogram yağış düşerken, kıyı kesimlerde rüzgar hızı saatte 80-85 kilometreye ulaştı. Özellikle fırtınanın yol açtığı çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklar nedeniyle 400’e yakın ihbar alındı.

İzmir’de dün etkili olan yağış ve fırtınanın ardından İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 400’e yakın ihbar ulaştı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı bölgelerde su baskınları meydana geldi. Çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Afet İşleri Dairesi Başkanlığı Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) Şube Müdürlüğü koordinasyonunda belediyeye bağlı tüm birimler olumsuz hava koşullarının etkilerine karşı sahada görev yaptı.

Uçan çatılar, devrilen ağaçlar güvenli şekilde kaldırıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, çok sayıda vakaya müdahale etti. İhbarların 89’unun ağaç devrilmesi, 17’sinin çatı tehlikesi, 16’sının konut, 6’sının işyeri, 3’ünün kamu binası su baskını ve 6’sının hasar tespitine ilişkin olduğu belirtildi.

İZSU Genel Müdürlüğü ekipleri ise 185 Çağrı Merkezi’ne ulaşan 216 su çekme ihbarı kapsamında kent genelinde yoğun çalışma yürüttü. İhbarların 123’ünün yol, 93’ünün ev ve işyeri su baskını olduğu kaydedildi. En fazla ihbar Karşıyaka ve Konak’tan yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından Kültürpark, İnciraltı Kent Ormanı, Konak Sahil Bandı, Alsancak, Çiğli Sasalı ve Karşıyaka başta olmak üzere birçok noktada devrilen ağaçlara müdahale edildi. Ağaçlar kaldırılıp, kapanan yollar ulaşıma açıldı. Buca’da rüzgar nedeniyle bir binanın uçarak yere düşen çatısı ekiplerin müdahalesiyle güvenli bir şekilde kaldırıldı.

Deniz suları fırtına duvarını geçemedi

Deniz seviyesindeki yükselme ve fırtına etkisi nedeniyle Alsancak Kordon’da bulunan fırtına duvarı sel kapıları, Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapatılarak önlem alındı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, gelişmelerin AKOM tarafından anlık olarak takip edildiğini, tüm birimlerin sahada eşgüdüm içinde çalışmalarını sürdürdüğünü bildirdi.