İzmir Büyükşehir Belediyesi Emekli Dayanışma Başvurusu nedir? Emeklilere hangi yardımlar yapılır, başvuru koşulları nelerdir?

Emekli vatandaşlarımız için sosyal destek projeleri her geçen gün artıyor. Özellikle İzmir’de yaşayan emekliler için İzmir Büyükşehir Belediyesi emekli dayanışma başvurusu dikkat çekiyor. Peki bu destek nedir, kimler başvurabilir, yardımlar hangi koşullarda sağlanır ve başvurular nereden yapılır? İşte tüm merak edilenler…

EMEKLİ DAYANIŞMA BAŞVURUSU NEDİR?

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen emekli dayanışma başvurusu, İzmir ili sınırları içerisinde yaşayan ve ihtiyaç sahibi olan emekli T.C. vatandaşlarına yönelik bir sosyal destek programıdır. Program kapsamında emeklilerin temel ihtiyaçlarının karşılanması, yaşam kalitelerinin artırılması ve sosyal dayanışmanın güçlendirilmesi amaçlanıyor.

EMEKLİLERE HANGİ YARDIMLAR YAPILIR?

Başvuru yapan emekli vatandaşlar, iki farklı destekten faydalanabilir:

İZSU Faturası Desteği: Bu destekten yararlanabilmek için su aboneliğinin mutlaka emekli kişinin üzerine olması gerekiyor.

Market Desteği: Günlük ihtiyaçlarını karşılamak isteyen emekliler için sağlanıyor. Başvurular yine aynı sistem üzerinden alınmakta.

Her başvurunun ardından hane incelemesi yapılıyor. Hane geliri, taşınır ve taşınmaz mal varlığı kayıtları değerlendirilerek başvurunun kabul edilip edilmeyeceğine karar veriliyor.

BAŞVURU KOŞULLARI NELERDİR?

İzmir ili sınırları içerisinde ikamet eden emekliler başvurabilir.

Hanede yalnızca bir emekli başvuru yapabilir.

İZSU faturası desteği için aboneliğin emekli adına olması gerekir.

Market desteği için başvurular da aynı sistem üzerinden alınmaktadır.

Bu koşulları taşıyan her emekli vatandaş bizizmir.com yardım başvurusu ekranı üzerinden kolayca başvurusunu tamamlayabilir.

BAŞVURULAR NEREDEN YAPILIR?

Başvurular Bizizmir Emekli Yardım Başvurusu sayfası üzerinden online olarak yapılmaktadır. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin resmi başvuru linki şudur:

Başvuru Linki

Bu link aracılığıyla başvuru formu doldurulmakta ve gerekli bilgiler sisteme girilmektedir. Başvurunun ardından belediye ekipleri hane incelemesi yaparak karar sürecini tamamlar.

Özetle, İzmir Büyükşehir Belediyesi emekli dayanışma başvurusu, ihtiyaç sahibi emeklilere İZSU faturası desteği ve market desteği sunuyor. Başvurular yalnızca İzmir’de ikamet eden emeklilere açık olup, bizizmir.com yardım başvurusu üzerinden ücretsiz şekilde yapılabiliyor. Sosyal dayanışmayı güçlendiren bu program sayesinde, emekli vatandaşlarımızın yaşam standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.