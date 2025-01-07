İzmir Büyükşehir Belediyesi hazine kesintisini gerekçe gösterdi, eylem yapan sendikaları suçladı

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) sendikaların bugün başlattığı eylemi 'hukuksuz' olarak tanımladı.

Belediyenin sosyal medya platformu X üzerinden maaş ödemelerinde yaşanan aksaklıklar sonrasında kentte başlayan grevlere ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, belediyenin Hazine'den yapılan kesinti sebebiyle geçici ödeme krizi yaşadığı aktarıldı.

"Yetkili sendikaların bir kısmı hukuksuz şekilde eyleme gitmiştir" denilen paylaşımda kentteki metro, tramvay ve gemi seferleri normal tarifelerinde devam ettiği, ESHOT seferlerinde ise kısmi sıkıntının bulunduğu belirtildi.

"SENDİKALARIN BİR KISMI HUKUKSUZ ŞEKİLDE EYLEME GİTMİŞTİR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Başkan Cemil Tugay imzalı paylaşımın tamamı şu şekilde: