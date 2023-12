İzmir Büyükşehir Belediyesi için CHP'ye iki başvuru daha

Eski CHP İzmir Milletvekilleri Tacettin Bayır ve Musa Çam, yerel seçimde İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için CHP İl Başkanlığı’na adaylık başvurusu yaptı. Birlikte İl Başkanlığı’na gelen Çam ve Bayır, ön seçim çağrısında bulundu.

25, 26 ve 27. Dönem CHP İzmir Milletvekili ve eski CHP İzmir İl Başkanı Tacettin Bayır ile 24, 25 ve 26. Dönem CHP İzmir Milletvekili Musa Çam, İzmir Büyükşehir Belediye Başkan aday adayı oldu. Çam ve Bayır, adaylık dosyasını teslim etmek için CHP İzmir İl Başkanlığı’na birlikte geldi.

Dosya tesliminin ardından açıklama yapan Bayır, şöyle konuştu:

“CHP İZMİR İL ÖRGÜTÜ YALNIZ VE SAHİPSİZ DEĞİLDİR”

“Yerel seçimler öncesinde aday belirleme konusunda ön seçim yapılırsa aday olacağımı ifade etmiştim. Şu ana kadar bekleme sebebim buydu, aynı Musa Çam gibi. Dün aldığımız bilgilere göre, İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir ön seçimin yolunun açıldığı bilgisine ulaştık. Umuyorum ve diliyorum ki -Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel bunun sözünü vermişti- İzmir’de bir ön seçim yapılacak ve birlikte yarışacağız. Güzel bir yarış olacağını umut ediyorum.

Bildiğiniz gibi; İzmir’de doğdum, büyüdüm. İzmir’in her bir caddesini, her bir mahallesini iyi bilirim. Tüm partili yoldaşlarım bilmeli ki; Cumhuriyet Halk Partisi İzmir İl Örgütü yalnız değildir, sahipsiz değildir. Yaşamımın 40 yılını partiye emek veren birisi olarak bu konuya sessiz kalınmasına izin veremezdim. İl başkanlığı ve milletvekilliğim sürecinde İzmir’in tüm sorunlarını yakından takip etmiş ve TBMM’de gündeme getirmiş biri olarak, 3 dönem milletvekilliği yapmış biri olarak yerel seçimlere duyarsız kalamazdım. Elbette bu yarışta kenti birlikte yönetmek İzmir’de bulunan sivil toplum örgütleri ve odalar ile ortak akılla yönetmek temel görevimiz olacaktır.

İzmir’in tarihi ve kültürel mirası, İzmir’in doğal güzellikleri benim için her zaman ön planda olmuştur. İzmir’in yaşam tarzı beni her zaman kendine çekmiştir.Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlılığım İzmir’e olan sevdam ile birleşmiştir. İzmir, özgürlüğün ve demokrasinin her zaman savunucusu olmuştur.

Bu kente emek vermiş efsane başkan İhsan Alyanak ve Ahmet Piriştina’yı saygı ile anarken, yaşayan belediye başkanlarımız Yüksel Çakmur ve Aziz Kocaoğlu’na uzun, sağlıklı ömürler diliyorum.

Ben de İzmir’in bu geleneğini sürdüreceğime söz veriyorum. İzmir genç ve dinamik nüfüsu ile aydınlık bir geleceğe sahiptir. İzmir’in güzelliklerine sahip çıkmak, Ege’nin incisi güzel İzmir’imizi yaşanabilir bir kent yapmak için buradayım. Şu ana kadar müracaat eden tüm belediye başkanı aday adayı arkadaşlarıma bu süreçte başarılar dilerim. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığına aday adaylığımı kamuoyuna saygıyla duyururum.”

“ÇÖZÜM SANDIKTIR, SANDIK HER ŞEYİN İLACIDIR”

Bayır’ın ardından konuşan Çam ise şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi Mart 2024 yılında Türkiye çok önemli bir yerel seçimle karşı karşıyayız. Partimiz yerel seçimle ilgili aday adaylık başvuru sürecini 21 Kasım’da başlattı ve bugün akşam saat 17:00’de sona erecek. Partinin her kademesinde, gençlik kollarında, 1973’lü yıllardan günümüze kadar olan süreçte partimizin bütün kademelerinde görev yaptım. Son olarak da 2011-2018 yılları arasında 7 yıl milletvekilliği yaptım. 2018’den beri de partimin emrinde elimden gelen bütün çabayı ve gayreti gösteriyorum. Bu yerel seçim nedeniyle yapmış olduğumuz örgütümüzle yaptığımız teşrik-i mesaide İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı aday adaylığı başvurusu yapmaya karar verdim. Bu nedenle geldik, başvurumuzu yaptık.

Dün Partimizin Sözcüsü Deniz Yücel, 659 seçim bölgesinde ön seçim, aday yoklaması ve eğilim yoklamasıyla adayların belirleneceğini söyledi. 27 büyükşehirle ilgili henüz yöntem ve usül belli değil. Ama yine Parti Sözcümüz bin seçim bölgesinde ön seçim yapılacağını söyledi. Buna güvenerek, buna dayanarak, partide ön seçimin olmasına, tüm üyelerimizin sandığa giderek kendi belediye başkanını, kendi belediye meclis üyesini seçmesi en büyük arzumuzdur. 2015’te yapılan ön seçimde de örgütümüzün kantarına çıktık ve örgütümüz bizi değerlendirerek milletvekili yaptı. Biz tekrar önümüzdeki günlerde partimizin İzmir’i de içine kapsayacak şekilde bir ön seçimle aday belirlemesini talep ediyoruz, istiyoruz, arzuluyoruz, bekliyoruz. Çünkü tüzüğümüzün 55’inci maddesi açıkça diyor ki; ‘Aday belirlemesi ön seçim, aday yoklaması, merkez yoklaması şeklinde gerçekleşir’. Biz 2024 Mart’ına giderken adaylarımızın tümünün katılacağı ön seçimle veya genişletilmiş aday yoklamasıyla belirlenmesini arzu ediyoruz, istiyoruz. Bunun 1989 yılında, -o zaman partimiz kapalı idi- Sosyal Demokrat Halkçı Parti vardı ve Erdal İnönü genel başkanımızdı. Türkiye çapında ön seçim yapıldı, bütün adaylar ön seçimle belirlendi. İstanbul’da Nurettin Sözen, Ankara’da Murat Karayalçın, İzmir’de Yüksel Çakmur, Adana’da Selahattin Çolak, Gaziantep’te Celal Doğan ve Kayseri’de Niyazi Bahçeci olmak üzere ön seçimden çıktılar ve 40 ilin belediye başkanlığını kazandık. O zaman Türkiye’de 8 büyükşehir belediyesi vardı, biz sadece Konya’yı ve Bursa’yı kaybettik, 6 büyükşehir belediyesini biz kazanmıştık. Biz tekrar 1989’daki o rüzgarın esmesini istiyoruz. O nedenle demokrasilerde çözüm sandıktır, sandık her şeyin ilacıdır. Aday adaylığı başvurusunda bulunan büyükşehir belediye başkanlarımıza, ilçe belediye başkanlarımıza ve meclis üyelerimize başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum”