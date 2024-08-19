İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kent Lokantası'nın 3'üncüsünü Karabağlar'da açtı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın 180 günlük görev süresini kapsayan Hızlı Eylem Planı’ndaki maddelerde verdiği sözlerden biri olan Kent Lokantası kent genelinde yaygınlaştırılıyor.

Ekonomik krizde yurttaşların sağlıklı, lezzetli ve uygun fiyatlı yemeğe ulaşmasını sağlamak için ilk ikisi tarihi Kemeraltı Çarşısı Balıkçılar Meydanı ve Çiğli Maltepe Mahallesi’nde hizmete alınan Kent Lokantası’nın üçüncü şubesi, Karabağlar’da açıldı. Lokanta, hafta içi saat 11.30’dan itibaren hizmet verecek. Dört çeşit yemekten oluşan menü 50 TL’den sunulacak.

“LOKANTALARIN ARTMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Grand Plaza AŞ’de görevli gıda mühendisi Ayşe Berfu Yalınsu, “Gıda güvenliğini gözeterek Fuar İzmir’de yaptığımız üretimle Kent Lokantaları'mıza yemeklerimizi gönderiyoruz. Menümüz son derece özenle, günlük yapılıyor. 4 çeşit yemekten oluşan menülerimizi 50 TL’ye vatandaşlarımıza sunuyoruz. Temelde lezzetli, sağlıklı ve ekonomik gıda var. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Dr. Cemil Tugay’ın da öncelik verdiği şekilde kentimizin farklı noktalarında lokantalarımızı artırmak için çalışıyoruz” dedi.

Kent Lokantası'nın 3'üncü şubesinin açılmasına ilişkin, yurttaşlar şunları söyledi:

Serkan Derin:“Bizim için çok iyi oldu. Dar gelirli aileler için önemli bir imkan. Herkes gelsin yesin. Yemekler çok güzel, fiyat uygun."

Elif Güner: “Belediyemiz sağ olsun. Karnımızı doyurduk. Kemeraltı’nı çok merak ediyordum. İyi ki burada da açıldı. Başkan'ımıza teşekkür ederiz. Hayırlı olsun. Devamını da dileriz."

Zübeyir Can: “38 yıldır İzmir’deyim. Geçmiş dönemin belediye başkanlarını gördüm, icraatlarını da gördüm. Ama son yapılan bu yemek projesinde Cemil Tugay Bey’i tebrik ediyorum. İzmir’in böyle bir hizmete ihtiyacı vardı. Bu sözü yerine getirdiği için teşekkür ediyorum. İnşallah sayılarını artırsınlar. Şöyle bir yemeği dışarıda yemeye kalksak 200-250 TL civarında iken biz buna 50 TL ödüyoruz."