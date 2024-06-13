İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları iş bıraktı

Tüm-Bel Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki TİS sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde çalışan memurlar iş bırakma eylemine başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmesinde uzlaşı çıkmaması sonrası memurlar iş bıraktı.

Memurlar bugün saat 8:30’da 1 no’lu holün önünde toplanmaya başladı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, "Sabah 8.30'dan itibaren çalışan arkadaşlarımızın katılımıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hol önündeki iş bırakma eylemi ilçe belediye emekçilerin de katılımıyla büyüyerek devam ediyor. Çalışanlar birleşe birleşe seslerini büyütmeye devam ediyor" denildi.

Memurlar açıklamanın ardından CHP İzmir İl Başkanlığı’na yürüyüş gerçekleştirerek tepkilerini dile getirdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tüm-Bel Sen arasında gerçekleşen, Belediyede 6 bin memuru ilgilendiren ve daha önce de krizlere sahne olan TİS görüşmelerinden sonuç alınamadı. Memurlar, dün İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nu önünde eylem yaptı.

Meclisin yapılmasını engelleyen memurlarla polis arasında arbede yaşandı. Yaşanan gerilimin ardından memurlar bugün iş bıraktı.

"KAMU ZARARI TESPİTİNDE BULUNULMUŞTUR"

İzmir Büyükşehir Belediyesi ise bir açıklama yayınlandı. Açıklamada, “Belediyemiz bünyesindeki memurlardan oluşan bir grubun, bağlı oldukları sendikanın yöneticilerinin iş bırakma ve bugün yapılacak belediye meclis toplantısına müdahale etme/engelleme çağrılarına uyarak, meclis salonuna girme girişimleri sırasında yaşanan üzüntü verici olaylar nedeniyle kamuoyumuza açıklama yapma gereği doğmuştur. Yaşanan anlaşmazlık ‘Memur Sendikası Tüm-Bel-Sen’ ile belediye yönetimi arasında Sosyal Denge Tazminatı sözleşmesi konusundadır. Kanunen Memurlara Sosyal Denge Tazminatı verilmesi zorunlu tutulmamış, verilip verilmemesi yasa ile kurum yönetiminin kararına bırakılmış, ancak yasal bir ‘üst sınır’ getirilmiştir. Yasal sınırı aşan Sosyal Denge Tazminatları’na ilişkin 2022 ve 2023 Sayıştay ilam ve sorgularında kamu zararı tespitinde bulunulmuştur” denildi.

Açıklamada şunlar belirtildi:

“Belediye başkanlığımız tarafından yapılan değerlendirmede, son Sayıştay denetiminde savunma istenmesi, ayrıca yakın süreçte bir af olasılığının bulunmaması nedeniyle, memur sendikası ile yapılacak sosyal denge tazminatı sözleşmesinde yasalarca belirlenmiş üst sınırdan tazminatın ödenmesinin doğru olacağı kanaatine varılmıştır Sendikanın talep ettiği miktarla bir sözleşme imzalanabilmesi için hükümetin üst sınırı kaldırması veya memur sendikalarının talep ettiği rakamlara çekilmesi gerekmektedir. Sözleşmede yasal üst sınırın aşılması belediye yönetimini sorumlu duruma düşürecektir. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde görevli 6000’den fazla memura çıkarılacak zimmet tüm taraflar için sıkıntı verici sonuçlar doğurabilecektir. Sosyal Denge Tazminatı’nda yasal sınırı aşmama kararımıza karşı doğan memnuniyetsizlik nedeniyle, bugün mesai saatlerinde, belediye hizmet binası içinde, belediyenin ve meclisin çalışmasını engellemeyi amaçlayan eylem tamamıyla yasadışıdır. Sorumluların zarara sebep olan eylemleri yasal inceleme altına alınacak, kanıtlar ve tutanaklar teftiş kurulunca değerlendirilecektir. Ayrıca bazı çalışanlarımızın maruz kaldığı davranışlar ve fiziksel müdahaleler nedeniyle kişisel olarak adli makamlara şikayetlerinin olacağı da anlaşılmaktadır.”

"AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİNİN FIRSATÇILIKLARI BİZİ ŞAŞIRTMAMIŞTIR"

“Tüm şikayetler belediye yönetimince de dikkatle takip edilecektir” diye belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Eylemler sırasında gerçekleşen meclis toplantısında belediye yönetimini memurlara yasal sınırı geçmeyen SDT teklif ettiği için eleştiren AKP’li meclis üyelerinin fırsatçılıkları bizi şaşırtmamıştır. Eleştirdikleri SDT’ye yasal bir üst sınır konması bizzat iktidarın kendisinin koyduğu kanundur, kuraldır. Ayrıca ülkede hiç bir AKP’li belediye yasal üst sınırı geçen SDT ödemesi yapmamaktadır. Hatta iktidarın belediyelerinin çoğu memurlara hiç bir sosyal denge tazminatı ödememektedir. AKP hükümetinin yapacağı bir yasal düzenleme bizim yasaya karşı davranmamızın önüne geçecek, memurların da düşük ücret sorununu çözecektir. Temmuz ayında yapılacak memur maaş artışı memurlarımızın ücret mağduriyetlerinin giderilmesi için hükümetin kullanabileceği çok yakın tarihli bir fırsattır. Ülkede enflasyonun, pahalılığın, işsizliğin giderilmesi durumunda zaten kimsenin yeterli ücret alamadığı için eylem yapmasına da gerek bırakmayacaktır. Bu önemli hususu da her fırsatı değerlendirme çabası içindeki AKP’li meclis üyelerine önemle hatırlatmak isteriz.”