İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde 126 işçi ücretsiz izne çıkarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan 126 işçinin, yeni bir görevlendirme yapılıncaya kadar ücretsiz izne çıkarıldığı öğrenildi.

Evrensel'in haberine göre, İZENERJİ kadrosunda bulunan 85 işçi ile İZELMAN’da çalışan 41 işçinin, “şirkete iade” edildiği ifade edildi. Ücretsiz izne gönderilen işçilerin bir kısmının "kapsam dışı" personel statüsünde olduğu kaydedildi.

Şirkete iade edilen işçilerin ne zaman ve hangi koşullarda tekrar görevlendirileceği ise belirsiz. Kararın, işçiler arasında büyük bir endişe ve tepkiye yol açtığı öğrenildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kararın işçilere telefonla bildirildiği öğrenildi.