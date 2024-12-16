İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden haciz açıklaması: Söz konusu değil

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kendilerine SGK tarafından herhangi bir haciz işlemi uygulanmadığını açıkladı.

Belediyeden yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Belediyemize bağlı kuruluş ve şirketlerin banka hesaplarına Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanan bir haciz işlemi bulunmamaktadır. Ayrıca belediyemiz, Sosyal Güvenlik Kurumu ile 2 şirket için yapılandırma işlemi gerçekleştirmiş, 3 şirket için ise yapılandırma sürecine devam etmektedir."

Yandaş Sabah Gazetesi'nde çıkan haberde İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Mersin Büyükşehir Belediyeleri ve Şişli Belediyesi'ne SGK borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandığı ve banka hesaplarının bloke edildiği öne sürülmüştü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi de söz konusu iddiayı yalanlamıştı.