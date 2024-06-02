İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden öğrencilere LGS desteği

İzmir Büyükşehir Belediyesi öğrencilerin güven ve huzur içinde LGS'ye girmesini sağlamak amacıyla bir dizi önlem aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

Trafik ve güvenlik önlemi aldı. Sınava geç kalan öğrenciler ise zabıta ekipleri tarafından sınav merkezlerine ulaştırıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, sosyal medya hesaplarından dün yaptığı paylaşımda “Liseye Geçiş Sınavına (LGS) girecek çocuklarımız, sizlere çok güveniyoruz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Hayalini kurduğunuz o güzel geleceğe emin adımlarla yürürken biz her zaman yanınızdayız” ifadelerini kullandı.