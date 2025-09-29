İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 'Sürdürülebilirlik Raporu'

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde düzenlenen toplantıyla tanıtıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıya belediye başkanları, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri ve iş dünyası katıldı. Türkiye’de ilk kez büyükşehir düzeyinde uluslararası GRI (Global Reporting Initiative) standartlarında hazırlanan rapor, belediyenin çevresel, sosyal ve yönetişim performansını ortaya koydu ve 2025 hedeflerini kamuoyuna sundu.

Tugay, rapor çalışmalarının 2024’te başladığını belirtti. Doğal kaynakların hızla tükendiğini, iklim krizinin derinleştiğini vurgulayan Tugay, “İzmir’in ve dünyanın geleceğini düşünerek önemli adımlar atıyoruz. Daha güzel bir gelecek için bu yolu yürüyoruz” dedi. Besin israfının karbon emisyonuna etkisine dikkat çeken Tugay, “Mümkün olduğunca yerel ürünleri tüketmeliyiz. İklim dostu beslenmeyi tercih etmeliyiz” diye konuştu.

Enerji tüketiminde tasarrufun önemine değinen Tugay, “Yeni bir yaşam tarzı belirlemek zorundayız. Şu an bulunduğumuz nokta geri dönüşü olmayacak bir noktaya yakın” dedi. Şehir merkezinin yayalaştırılmasına yönelik adımlar atmak istediklerini kaydeden Tugay, “Hafta sonları araç kullanımını azaltmak, bisiklet kullanımını artırmak, bazı bölgelerde trafiği kısıtlamak istiyoruz. Bu konuda halkımızın desteğine ihtiyacımız var” diye konuştu.

İzmir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Dr. Erçin Güdücü, raporu “kent için yol gösterici” olarak değerlendirdi ve sürdürülebilirliğin bir yaşam tarzına dönüşmesi gerektiğini söyledi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilirlik ve Kent Stratejileri Müdürü Emre Uysal ise, “Sürdürülebilirlik bugünün değil, geleceğin İzmir’ine duyduğumuz bir sorumluluktur” dedi.

Etkinlik, sıfır atık anlayışıyla düzenlendi ve davetlilere geri dönüşümlü malzemeler sunuldu. Rapor, İzmir’in Avrupa Birliği’nin “İklim Nötr ve Akıllı Şehirler Misyonu” hedeflerine de katkı sağladı. GRI tarafından onaylanan rapor, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkeleriyle dikkat çekti.