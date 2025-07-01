İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 120 kişi gözaltına alındı

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu 120 kişi gözaltına alındı.

Hakkında gözaltı kararı verilen isimlerden bazıları şöyle:

• Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer,

• CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu,

• Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı,

• Eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya,

• Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın,

• Buca Belediye Başkan Yardımcısı Engin Güzel

• Eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Özgür Ozan Yılmaz,

• İzmir Ticaret Odası Meclis Üyesi Çağlar Kalkan,

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gaffar Karadoğan,

• İZSU Genel Müdürü Gürkan Erdoğan,

• Bayraklı Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hanifi Mert Yılmaz,

• CHP Bornova İlçe Başkan Yardımcısı Haydar İzgin,

• İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Övünç Özgen

• CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol'un oğlu F. Erkol.

CHP'Lİ İSİMLERDEN AÇIKLAMA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan sosyal medya platformu X'ten (Twitter) operasyona ilişkin açıklama yaptı.

Bakan, “İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız” diye yazdı.

Bakan şu ifadeleri kullandı:

"Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık. İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı.

İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.

Gözaltına alınan isimlere baktığımızda, bu kişilere yöneltilen iddiaların kamuoyunda uzun süredir konuşulan, defalarca açıklanmış, soruşturulmuş ya da siyasi zeminde tartışılmış konular olduğu görülüyor. Kaçma şüphesi yok. Bu insanların adresleri belli, her gün halkın önünde olan kişiler. İfadeye çağrılsalardı elbette giderlerdi.

Şafak vakti yapılan bu gözaltı, hukuki bir zorunluluk değil, açık bir siyasi tercihtir. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde “Sadece İstanbul değil, diğer iller de felaket” diyerek bu operasyonların işaretini saraydan vermişti. Bugün tanık olduğumuz tablo, hukukun değil, talimatla hareket eden bir yargı düzeninin ürünüdür. Biz yargının bağımsız için mücadele ediyoruz. Ama gerçeklerle karşılaştığımızda bunun hâlâ bir temenni olarak kaldığını görüyoruz.

Şimdi ilk uçakla İzmir’e gidiyoruz. Arkadaşlarımıza sahip çıkacağız, yanlarında olacağız. Bu hukuksuzluğa karşı dayanışmamızı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz."

Güne yine bir şafak operasyonuyla uyandık.



İzmir’de önceki dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, dönemin üst düzey bürokratları ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu sabahın ilk ışıklarıyla gözaltına alındı. İstanbul’da yaşananlara benzer bir süreçle karşı karşıyayız.… — Murat BAKAN (@CHPMuratBakan) July 1, 2025

"İTİBAR SUİKASTİ YAPILIYOR"

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel ise operasyona ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Büyükşehir Belediyemize operasyon yapıldığı, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve bazı bürokratların gözaltına alındığı bilgisi var. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun da aynı soruşturma nedeniyle Ankara’da gözaltına alındığı bilgisi var. Şafak operasyonları bitmiyor. İfadeye çağırılsa gidip ifade verebilecek konumdaki insanlara itibar suikasti yapılıyor. İlk uçakla İzmir’e gidiyorum. Yaşanması olası hukuksuzluklar ve hak ihlallerine karşı dayanışma için İzmir Barosunu göreve davet ediyorum."

İzmir Büyükşehir Belediyemize operasyon yapıldığı, geçmiş dönem Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer ve bazı bürokratların gözaltına alındığı bilgisi var. İzmir İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu’nun da aynı soruşturma nedeniyle Ankara’da gözaltına alındığı bilgisi var. Şafak… — Av. Deniz Yücel (@avdenizyucel) July 1, 2025

"TÜRKİYE'NİN DEĞİŞİMİNE ENGEL OLAMAYACAKSINIZ"

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Başarır şu ifadeleri kullandı:

"Darbeciler iş başında! 19 Mart siyasi darbesinin 100. gününde, İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Başkanımız Tunç Soyer ve İl Başkanımız Şenol Aslanoğlu'nun gözaltına alınması tesadüf değil! Yine aynı senaryo: Yolsuzluk iddiası, sabah baskını, algı operasyonu… Bu bir soruşturma değil, bu düpedüz siyasi bir operasyondur! Cumhuriyet Halk Partisi'ni asla sindiremeyeceksiniz! Türkiye'nin değişimine engel olamayacaksınız" ifadelerini kullandı.