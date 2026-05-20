İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: 3 kişi gözaltına alındı
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir’e yönelik "ihaleye fesat karıştırma" suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Belediye konuyla ilgili açıklama yayımladı.
İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla düzenlenen operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Örgüte üye olma’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.
4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ
Bu sabah jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Süleyman E., bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö., gözaltına alındı. İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. hakkında ise yakalama kararı var.
BELEDİYEDEN AÇIKLAMA
Operasyona yönelik İzmir Büyükşehir Belediyesi bir açıklama yaptı.
Soruşturmaya ilişkin net bilginin olmadığının vurgulandığı açıklamada, “Örnekköy 3 ve 4’üncü etaplara ilişkin yapılan ihalelerin hukuka uygun olduğu sırası ile idari yargı, istinaf, Danıştay, Ticaret ve Hukuk Mahkemeleri kararları ile sabittir. Konuya ilişkin açılan davalar kesinleşmiştir. İhale bedeline ilişkin tüm süreçler mahkeme tespitleri ile belirlenmiş bedellerle uyumlu, hatta mahkemelerce tespit edilen ikmal değerlerinin altında ihale edilmiştir” denildi.
Belediyenin internet sitesinden yapılan açıklamanın tamamı şöyle:
“20 Mayıs 2026 tarihi itibari ile kamuoyuna yansıyan İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir AŞ’nin de adının geçtiği haberlere ilişkin halkımızın doğru bilgilendirilmesi amacıyla bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.
Soruşturma konusu olay ve olgulara ilişkin henüz net bir bilgi mevcut değildir, soruşturma süreci devam etmektedir, bu anlamda öne sürülen iddiaların tam olarak öğrenilmesinden sonra ayrıntılı açıklama yapılacaktır.
Diğer taraftan, basına yansıyan iddia, itham ve başlıklara ilişkin öncelikle aşağıdaki başlıkları kamuoyunun bilgisine sunarız;
1. Örnekköy 3 ve 4. Etaplara ilişkin yapılan ihalelerin hukuka uygun olduğu sırası ile idari yargı, istinaf, Danıştay, Ticaret ve Hukuk Mahkemeleri kararları ile sabittir. Konuya ilişkin açılan davalar kesinleşmiştir.
2. İhale bedeline ilişkin tüm süreçler mahkeme tespitleri ile belirlenmiş bedellerle uyumlu, hatta mahkemelerce tespit edilen ikmal değerlerinin altında ihale edilmiştir. Bedel konusundaki hukuki süreçler kesinleşmiştir.
3. Örnekköy 3 ve 4 etabındaki ihale süreçleri Egeşehir tarafından değil, İzbeton tarafından yürütülmüştür. Egeşehir AŞ, ikmal ihalesinden ve yapım işi başladıktan sonra Büyükşehir Meclisi’nin kararı ile müşavir sıfatı ile görev almıştır.
4. İhale süreçlerinde büyük kentsel dönüşüm yapabilecek nitelikte 7 firma çağrılmış, 5 firma teklif vermiştir.
5. Yine adı geçen firmaların TOKİ, Emlak Konut ve benzeri kentsel dönüşüm süreçlerinde yer almış ve almakta olduğu bilinmektedir, ayrıca 2019 yılındanı bu yana İzmir’deki kentsel dönüşüm süreçlerinde de yer almıştır.
Saygılarımızla,
İzmir Büyükşehir Belediyesi”