İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: CHP İl Başkanı Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü tutuklandı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bu sabah adliyeye sevk edilen 119 kişiden 99'u savcılık ifadelerinin ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Sayıştay raporu, mülkiye müfettişi raporu, bilirkişi raporlarına istinaden "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" iddiasıyla eski İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya’nın da olduğu 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Yapılan operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 137 kişinin Emniyet'teki işlemleri tamamlandı.

ADLİYEYE SEVKLER YAPILDI

Dün öğlen saatlerinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Binası’nda, akşam saatlerine kadar ifadesi alınan Tunç Soyer de ifade işlemlerinin sona ermesinin ardından bugün sabah saatlerinde Bayraklı’da bulunan İzmir Adliyesi’ne sevk edildi.

Soyer’in önce sağlık kontrolüne götürüldüğü ve sağlık raporu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevkinin gerçekleştirildiği ifade edildi. Soyer’in adliyeye, eski Adli Tıp girişinden alındığı kaydedildi.

ASLANOĞLU’NUN SEVKİ DE YAPILDI

Dün öğle saatlerinde ifadesi alınmaya başlanan CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu da bu sabah, önce sağlık raporu alınmak üzere sağlık kontrolüne götürüldü. Sağlık kontrolünün ardından Aslanoğlu da eski Adli Tıp girişinden adliyeye alındı.

Gözaltı süresi dolan 119 kişi, adliyede hakim karşısına çıkacak.

99 KİŞİ HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen 119 kişiden 1'i savcılıktan serbest bırakılırken, aralarında eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu 99 kişi tutuklama talebiyle, 19 kişi ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

CHP İL BAŞKANI TUTUKLANDI

Öte yandan 20 şüphelinin ise Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden serbest bırakıldığı belirtildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve eski İZBETON A. Ş. Genel Müdürü Heval Savaş Kaya tutuklandı.

NE OLMUŞTU?

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında 1 Temmuz günü sabah saatlerinde operasyon düzenlenmişti. Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenilmişti.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.