İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon: Gözaltı sayısı 130'a yükseldi

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilerin sayısı 130'a yükseldi.

İzmir Cumhuriyet Savcılığı tarafından İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "yolsuzluk" ve "usulsüzlük" iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilirken, aralarında Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

4 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Soruşturma kapsamında 4 kişinin daha gözaltına alınmasıyla toplam gözaltı sayısı 130’a yükseldi.

Gözaltına alınanların ifade işlemleri İl Emniyet Müdürlüğü Yeşilyurt Hizmet Binası'nda devam ediyor.