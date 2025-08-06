İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 2 iddianame daha kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hapis cezası talebiyle hazırlanan 2 iddianame kabul edildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarının "İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı" ile "Kent Temizliği Şube Müdürlüğü görevleri kapsamında iş makinesi ve araç kiralanması hizmet alımı"na yönelik bölümü kapsamında hazırlanan iddianame, İzmir 17. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

"İhaleye fesat karıştırmak" iddiasıyla haklarında 3 yıldan 12 yıl 3 aya kadar hapis cezası istenen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 56 kişi 24 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.

2. SORUŞTURMA

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturmalarıyla ilgili hazırlanan 2. iddianame ise İzmir 28. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Haklarında 3 yıldan 14 yıla kadar hapis cezası talep edilen, aralarında eski İZBETON AŞ Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın da bulunduğu 44 kişi 25 Kasım'da hakim karşısına çıkacak.