İzmir Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında 10 kişi hastaneye sevk edildi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 137 kişiden 10’u sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in sağlık kontrolüne götürülenler arasında olmadığı öğrenildi.
Kaynak: ANKA
İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şu ana kadar 137 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
Emniyet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, gözaltındaki şüphelilerden 10’u sağlık kontrolü için Yeşilyurt Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hastaneye sevk edilenler arasında İzmir’in eski Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in bulunmadığı belirtildi.