İzmir Büyükşehir Belediyesi süt dağıtımına başladı

İzmir’de çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırmak ve üreticiyi desteklemek amacıyla başlatılan ve Türkiye’ye örnek olan Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımı başladı. Sütler, 58 ekiple 30 ilçede 105 bin çocuğa ulaştırılıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklara süt içme alışkanlığı kazandırarak sağlıklı nesiller yetiştirmek amacıyla başlattığı Süt Kuzusu Projesi devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile Tire Süt Kooperatifi arasında yapılan sözleşmenin ardından süt dağıtımı başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin oluşturduğu 58 ekip, 30 ilçede 1-5 yaş arası 105 bin süt kuzusuna ulaşmak için bugün yola çıktı. İçinde 8 litre sütün yer aldığı paketler ailelere teslim edilmeye başlandı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Geleceğimiz olan çocuklarımızın sağlıklı gelişimine katkı koymak, üreticilerimizi desteklemek ve çocuklu ailelerimizin bütçesini rahatlatmak amacıyla Süt Kuzusu Projesi kapsamında süt dağıtımına başladık. Sosyal belediyecilik anlayışıyla çocuklarımızın ve ailelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Şubesi Müdürü Hülya Abay, 30 ilçede yapılan incelemelerin ardından 105 bin çocuğa süt ulaştırmaya başladıklarını bildirdi. Abay, “Üreticiyi desteklemeye, süt içme alışkanlığını çocuklarımıza kazandırmaya devam ediyoruz. Başkanımızla birlikte İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak yurttaşlarımızın, çocuklarımızın yanında olmaya her zaman varız” diye konuştu.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin süt ulaştırdığı anne Yıldız Güzel, “Büyük oğlum 7 yaşında. Süt Kuzusu Projesi ile büyüdü, Şu an küçük oğlum projeden yararlanıyor. Çok memnunuz. Her şey için teşekkür ederiz. Yeni başkanımızı da tebrik ediyor, görevinde başarılar diliyorum” dedi.

Hizmetten memnuniyet duyduğunu belirten Ebru Dinç ise, “10 yıla yakındır projeden yararlanıyorum. 3 çocuğuma da süt aldım. Büyüdükleri için şu an bir tanesine alıyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum” diye konuştu.