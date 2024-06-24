İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde memurlar maaş bordrolarını yaktı

Tüm-Bel Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonrası memurlar eylemlerini sürdürüyor. Memurlar, maaş bordrolarını yakarak tepkilerini dile getirdi.

Gonca YILDIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. 6 bin emekçiyi ilgilendiren görüşmelerden sonuç alınamaması sonrası memurlar eylemlerine devam ediyor.

Memurlar, İzmir Sanat önünde toplanarak maaş bordrolarını yaktı.

Tüm-Bel Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş yaptığı açıklamada, “Sendikal hakkını, anayasa hakkını ve demokratik haklarını kullanarak bu hukuksuzluğa tepki gösteren belediye emekçilerine soruşturma baskısı yapılarak en temel haklarımızın kullanılması engellenmek isteniyor. Hukuki bir belge olan toplu sözleşme metninin 6. ve 8. maddelerinde yeni toplu sözleşme imzalanana kadar mevcut ödemelerin devam edeceği belirtilmesine ve Büyükşehir Belediyesinde örgütlü tüm sendikaların itirazına rağmen sosyal denge tazminatının yarısına hukuksuzca el konulmuştur. Tepkilerini dile getiren belediye emekçilerinin karşısına güvenlik güçleri çağrılarak biber gazı sıktırılmıştır” dedi.

“EMEKÇİLERİN EKMEĞİNDEN ELİNİZİ ÇEKİN”

Keleş şunları dile getirdi: “Buradan bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, emekçilerin ekmeğinden elinizi çekin, gasp ettiğiniz sosyal denge hakkımızı ve ödemediğiniz ikramiyelerimizi derhal ödeyin ve toplu sözleşme masasını hemen kurun. Belediyelerde örgütlü tüm sendikalar gasp ettiğiniz haklarımız ödenene ve toplu sözleşme masası kurulana kadar mücadeleyi sürdürmekte kararlıdır.”