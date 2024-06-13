İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde TİS çıkmazı büyüyor

Tüm-Bel Sen ile İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Biz bu artışı yaparsak halkımız da suç duyurusunda bulunacak ve bize faizle birlikte geri ödeteceğini söyleyen bir rapor ile karşı karşıyayım” dedi. Tüm-Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş ise, “Bugün bize reva görülen yoksulluk sınırının altında bir TİS. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna karşı her alanda direneceğiz” diye konuştu.

Aycan KARADAĞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı.

Belediyede 6 bin memuru ilgilendiren TİS sözleşmesi görüşmeleri sonuçsuz kalması sonrası memurlar iş bırakma kararı aldı.

Sendika bugün iş bırakma kararını İzmir Büyükşehir Belediyesi 1 Nolu Hol önündeki gerçekleştirdi. Alandaki güvenlik amacıyla kurulan barikatlar memurlar tarafından yıkıldı. Hol kapılarında çevik kuvvet önlem alırken, giriş çıkışlara ise izin verilmedi. Sendika bunun üzerine CHP İzmir İl Binası'na yürüdü ve sloganlar atarak tepki gösterdi.

Yaşananların ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay konuya ilişkin Kültürpark İzmir Sanat’ta bir basın toplantısı düzenledi. Tugay’ın basının toplantısına memurlar da katılmak istedi. Memurlara, polis biber gazı ile müdahale etti.

Toplantıda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, “Ortada bir görüş ayrılığı var. Tamamen sosyal denge tazminatıyla (SDT) alakalı. Bizim verebileceğimizi söylediğimiz rakamla uyuşmazlık yaşanıyor. Dün tatsız durumlar yaşandı. Belediye meclis toplantısını engellemek demek istemiyorum ama düzenini bozma durumu yaşandı. Mesai saati içerisinde belediye hizmet binası içinde yaşananlar olmaması gerekirdi. Bununla ilgili soruşturma olacak” dedi.

“KONU BÜTÇEDEN KAYNAKLANMIYOR”

Tugay, “Sendikanın talep ettiği SDT, kanunun belirlemiş olduğu sınırın üzerinde” dedi ve ekledi: “Bunun üzerine çıkamayız. Bu artışı yaparsak halkımız da suç duyurusunda bulunacak ve bize faizle birlikte geri ödeteceğini söyleyen bir rapor ile karşı karşıyayım. Konu bütçeden kaynaklıymış gibi söyleniyor ama bütçeden değil. Bu yasaya uymakla ilgili. Bunun dışında anlaşamadığımız başka hiçbir şey yok.”

Tugay, şunları dile getirdi: “Olayın siyasi tarafında hükümetin yasal üst sınır koymasını da doğru bulmuyoruz. Ama biz uymadığımız takdirde cezai işlem başlayacağı için bu gözle de bakılmalı. Hem bir sınır koyup hem de bizi mecliste eleştirmelerini fırsatçılık. Temmuz ayında maaş artışları olacak. Umuyoruz ki memurların ihtiyaçlarını karşılayacak bir artış olur. Umuyorum ki yasal üst sınır konusunda da hükümet gerekli adımları yapar. Tamamen mevcut yasaları yapanlar yüzünden şu an bu durumdayız. Biz parti olarak duruma böyle bakmıyoruz. Ben genel merkezi, genel başkanı ve il başkanımızı bilgilendirdim. Kendi görevimizi yasal olarak sıkıntıya sokmayacak şekilde yapmak istiyorum.”

MÜCADELEMİZ KAZANANA KADAR SÜRECEK

Tugay’ın açıklamaları sonrası Tüm-Bel Sen Sendikası basın açıklaması gerçekleştirdi. Tüm-Bel Sen 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş tarafından yapılan açıklamada, “Bugün bize reva görülen yoksulluk sınırının altında bir TİS. Buna müsaade etmeyeceğiz. Buna karşı her alanda direneceğiz. Artık ifade ettik, belediye emekçilerinin hakkı gasp edilmiştir. Bu, tüm emekçilerin sorunudur. Bu saatten sonra tüm emekçilerin sorunu olmuştur. Hep beraber eylem yapacağız hep beraber güçleneceğiz. Karşımızda polis görmek istemiyoruz. Biz Başkan ile medeni bir şekilde görüşmek istiyoruz. Emekçilere biber gazı sıktıranlara, yazıklar olsun. Mücadelemiz kazanana kadar sürecek” dedi.