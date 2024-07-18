İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde TİS masası tekrar dağıldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde haftalarca süren eylemlerin sonuç vermesiyle kurulan TİS masası tekrar dağıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerde ücret üzerinden anlaşma sağlanamaması sonucu sendika eylem kararı aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın kamu emekçilerine ödenen Sosyal Denge Tazminatı ücretlerini yasal sınıra indirmesiyle başlayan eylemler sonucunda kurulan TİS masası yeniden dağıldı. Tugay tarafından görevlendirilen Genel Sekreter Barış Karcı ile yetkili sendika olan Tüm Bel-Sen İzmir 1 No’lu Şube arasında gerçekleştirilen görüşmelerde anlaşma sağlanamadı.

Sendika ile Karcı arasında yapılan görüşmede ücrete ilişkin anlaşma sağlanamamasının ardından sendika eylem kararı aldı. Kültürpark’ta bulunan 1 No’lu Hol önünde bir araya gelen kamu emekçileri görüşmelere dair açıklamada bulundu.

Açıklamada Tugay tarafından Sosyal Denge Tazminatı (SDT), ikramiyeler ve halkın bakkalı ödemelerinin içinde bulunduğu, aylık 16 bin 750 lira üzerinden 2025 yılının sonuna kadar artış olmaksızın, 1 Nisan 2024 ile 31 Aralık 2025 tarihlerini kapsayan 21 aylık toplu sözleşme yapılmasının önerildiği belirtilirken emekçilerin kazanılmış sosyal haklarının da olduğu vurgulandı.

21 AY BOYUNCA ZAM YOK

Tugay’ın hukuki olarak sorun olacağından dolayı memurlarla toplu sözleşme yapmadığı hatırlatılırken, “Hukuki olarak Belediye Meclisinde grubu bulunan tüm partiler oy birliği ile Sayın Tugay’a yasal sınırın üstünde toplu sözleşme yapma yetkisi verdi, ortada sorun yaratacak bir neden kalmamıştır. Ancak Sayın Tugay’ın önerdiği tekliften anlaşılıyor ki, amaç mevcut hakları korumak değil, koruyormuş süsü vererek 21 ay boyunca sabit kalmasını önererek, haklarımızın enflasyon karşısında erimesini sağlamak olduğu görülmektedir. Ülkemizde hiper enflasyonun yaşandığı bir dönemde, Sayın Tugay’ın önerisini kabul etmemiz mümkün değildir. Bu önerinin 2025 yılı sonunda yasal sınırın altında kalacağı çok açıktır” denildi.

Kazanılmış haklarından vazgeçmeyeceğini ifade eden belediye emekçileri, “Sayın Tugay’ı 21 ay boyunca sıfır zamla önerdiği teklifini, ülkenin içinde bulunduğu enflasyonist ortamı göz önünde bulundurarak revize etmeye, özgür toplu sözleşme masasını kurmaya ve sorunları her zaman diyalog yolu ile çözmek için iletişim kanallarını açık tutmaya davet ediyoruz” ifadeleriyle Tugay’a çağrıda bulundu.

REGL İZNİ YOK, BABALIK İZNİ YOK, MOBBİNG MASASI YOK

Öte yandan Tüm Bel Sen 1 No’lu Şube Basın Yayın Sekreteri Coşkun Elbir, meselenin sadece maddi olmadığını vurgulayarak, “Bizim derdimiz sadece para değil, sosyal haklarımız da var. Kadın arkadaşlarımızın ayda bir kullandığı regl izni veya 8 Mart izni kaldırılacak. Bunu kadın mücadelesine bir saldırı olarak değerlendiriyoruz. Öte yandan erkek emekçilerin yasal olarak kullandığı 10 günlük babalık izninin ardından TİS’te yer alan 10 gün daha babalık izni hakkı var, toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimlerinin tüm belediye emekçilerine belediye tarafından verilmesi var, belediye idaresi ile sendika temsilcilerinin görevlendirdiği kişilerden oluşan mobbing masası var. Bizden 16 bin 750 lira yazan 21 aylık bir kağıt imzalatılarak tüm bu kazanılmış sosyal haklarımızdan vazgeçmemiz isteniyor. Sadece maddi değil, sosyal haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz” dedi.