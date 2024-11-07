İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden ceza açıklaması

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İzmir’de yapılan denetimlerde elde edilen numunelerle ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne çevre kirliliği nedeniyle 3 milyon 854 bin 237 lira çevre cezası verdi. Cezayla ilgili İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden açıklama geldi.

Açıklamada, “Devlet kurumlarımızın geleneğinde yer almayan usul ve yöntemlerle hareket etme alışkanlığının son dönemlerde giderek yaygınlaştığını üzülerek gözlemlemekteyiz. Bunun son örneği Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne 3 milyon 854 bin 237 TL idari para cezası uygulaması ve bunu basın üzerinden büyük bir gururla ilan etmesidir” denildi.

Kesilen cezaların tamamen haksız ve mesnetsiz olduğu belirtilen açıklamada, “Cezalandırılan İzmir Büyükşehir Belediyesi değil İzmir halkıdır. Bu kente yatırım için ayrılan kaynaklar bu tür ağır yaptırımlarla İzmirlinin bütçesinden alınıp başka mecralara aktarılmaktadır” ifadelerine yer verildi.

Gündeme getirilen cezalar ve konu başlıklarıyla ilgili gerçek değerlendirmeler ise şu şekilde paylaşıldı: