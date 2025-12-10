İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden emekçilere tutanak

İzmir Büyükşehir Belediyesi şirketlerinde yaşanan ödeme krizi sonrasında pazartesi günü iş bırakan ve sendika binası önünde toplanarak Fuar Basmane Kapısı’na ‘çıplak ayak’ yürüyüşü gerçekleştiren işçiler hakkında tutanak tutuldu.



İşçilerin örgütlü olduğu DİSK Genel-İş Sendikası İzmir 1-2-3 ve 9 Nolu Şubelerden yapılan açıklamada ‘çıplak ayak’ yürüyüşüne katılan işçiler hakkında tutanak tutulduğu ve savunma istendiği aktarıldı. Büyükşehir tarafından ilgili birimlere şu yazı gönderildi:

“Sayın İlgili, 08.12.2025 tarihinde PDKS’de yapılan kontrollerde sabah mesai saati başlangıcında kart basmadığı tespit edilen personele ilişkin liste ekte olup personelden işe başlamama nedenleri ile ilgili yazılı beyanlarının ivedi olarak alınması hususunda gereği arz olunur.”

SENDİKA SORDU

İşçilere gönderilen yazının ardından sendika açıklama gerçekleştirdi. “Bizden savunma isteyen işverene önce şu soruların cevabını ivedilikle vermesi gerektiğini hatırlatıyoruz” denilen açıklamada, şunlar soruldu:

Aylardır söz verilmesine rağmen 4 aydır alacaklarımızı neden ödemediniz?

Neden her defasında tarihi erteleyip işçiyi oyaladınız?

İşyerlerinde yaratılan baskı ortamı ve işçilere uygulanan mobbing neden hâlâ devam ediyor?

Çalışanların geçim koşullarını ağırlaştırıp aile içi huzurun kaybolmasına sebep olan bu sürecin sorumluluğunu ne zaman üstleneceksiniz?

İşverenin bu sorulara yanıt vermeden savunma istemesinin kabul edilemez olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sabah kart basmayan işçilerden savunma istenebileceği bilgisi gelmiştir. Bu konuda aşağıdaki hususlar geçerlidir: 4857 Sayılı İş Kanunu Madde 34, ücreti zamanında ödenmeyen işçiye çalışmaktan kaçınma hakkı tanır. Toplu İş Sözleşmesi Madde 76, ücret ve sosyal haklar ödenmediğinde iş durdurma hakkı verir. 08.12.2025 sabahı işbaşı yapmayan arkadaşlarımız, bu maddeler gereği yasal haklarını kullanmıştır. Aynı zamanda sendikanın aldığı karara uyarak iş durdurma hakkını kullanmışlardır. Bu durum devamsızlık ya da disiplin suçu değildir. Savunma istenmesi halinde, ‘4857/34 ve TİS 76 gereği yasal hakkımı kullandım ve sendika kararına uyduk’ denilecektir. Yasal ve Anayasal hakkımızı kullanmamıza rağmen yapılan bu uygulamayı doğru bulmuyoruz."