İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne operasyon: 3 kişi gözaltına alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.'ye yönelik 'ihaleye fesat karıştırma' suçlamasıyla düzenlenen operasyon kapsamında 3 kişi gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Örgüte üye olma’ ve ‘İhaleye fesat karıştırma’ suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

4 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Bu sabah jandarma tarafından gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda Süleyman E., bir inşaat firması yetkilisi Salih E. ve başka bir inşaat firmasının yetkilisi Muzaffer Ö., gözaltına alındı. İZBETON Genel Müdürü Hüseyin S. hakkında ise yakalama kararı var.