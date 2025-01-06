İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne vergi borcu kesintisi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 31 Aralık 2024 tarihinde ‘Maliye Payı’ olarak hesaba yatmasını beklediği 3 milyar 713 milyon TL’den ciddi oranda kesinti yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada, yatması gereken tutardan vergi borçlarından dolayı 1 milyar 573 milyon TL kesileceğinin öğrenildiği belirtilirken, konu ile ilgili olarak Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ile görüşmelere başlandığı da ifade edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi yaptığı açıklamada, “Takasa konu edilen varlıkların Milli Emlak Genel Müdürlüğü ve Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri tarafından değerlendirilmesi devam etmektedir. Bu süreç devam ederken, Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri, kesintiye konu olan 1 milyar 573 milyon TL’nin belediyemiz emanet hesabında tutulacağı bilgisini iletmişlerdir. Sürecin hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için gerekli tüm girişimler yürütülmektedir” dedi.

Öte yandan, İzmir Büyükşehir Belediyesi çalışanlarının 7 Ocak’tan itibaren kalan ücretlerinin ve diğer tüm haklarının en kısa sürede ödenebilmesi için diğer finansman kaynaklarının devreye sokulması yönünde çalışmaların da hızla devam ettiği vurgulandı.