İzmir Büyükşehir'den ikinci Gönüllü Danışmanlık ve Test Merkezi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından hizmete açılan merkezlerde HIV, Hepatit B, Hepatit C ve sifiliz (frengi) testleri ücretsiz ve anonim olarak uygulanmaya başlandı.

Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlar, detaylı bilgi ve randevu için 0232 294 22 47 numaralı telefonu arayabilecek.

Gizlilik esasına göre hizmet veren merkezlerde danışanların kimlik bilgileri alınmadı, herhangi bir sosyal güvence şartı da aranmadı. Parmak ucundan alınan bir damla kan ile yapılan testlerin sonuçları yaklaşık 20 dakika içinde danışanlara bildirildi. İlk tanı testinde pozitif şüphesi tespit edilen kişiler ise ileri değerlendirme için hastanelere yönlendirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında yürütülen çalışma, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlara ilişkin danışmanlık hizmetlerini de kapsadı. Uzman sağlık personeli tarafından verilen danışmanlık hizmetiyle, vatandaşların soruları yanıtlandı ve erken teşhis ile tedavi süreçlerine destek sağlandı.