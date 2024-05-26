İzmir Büyükşehir'den 'sokak hayvanları' açıklaması: Öldürmek için değil, yaşatmak için varız

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültürpark'ta yuva arayan sokak hayvanları ile hayvanseverleri bir araya getirmek için düzenlenen Sahiplendirme Şenliği yoğun ilgi gördü. Şenlikte konuşan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır, “Öldürmek için değil, yaşatmak için varız” dedi.

BİRGÜN EGE

Kültürpark, yuva arayan hayvanlar için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Konak Belediyesi, İzmir Kent Konseyi, Konak Kent Konseyi işbirliği ve Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) katkılarıyla 25-26 Mayıs tarihlerinde Ahşap Sahne’de düzenlenen Sahiplendirme Şenliği’nin ilk gününde kamuoyunun tartıştığı sokak hayvanları düzenlemesine tepki öne çıktı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Dr. Zafer Levent Yıldır konuşmasına Başkan Dr. Cemil Tugay'ın konuya özel mesajını paylaşarak başladı.

Başkan Tugay mesajında "Karşıyaka'da 5 yıl başkanlığım boyunca özellikle sahipsiz köpeklerin kısırlaştırılması konusunda örnek nitelikte çalışmalar yürüttük. Sokakta üreyen köpek neredeyse kalmadı. Bunu İzmir geneline yayacağız" dedi.

Yıldır, ayrıca “Sokak hayvanlarının itlaf edilmelerinden bahsetmek büyük bir vicdansızlıktır. Bugün hayvanların hakları için mücadele ediyoruz. Doğada olan bütün varlıklar için mücadele etmeyi kendimize görev biliriz. Öldürmek için değil yaşatmak için varız” dedi.

Açılış konuşmasında söz alan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise sokak hayvanları için yürüttükleri kısırlaştırma çalışmalarından söz ederek, “Sokak hayvanları için mobil araçlarımızla sokakta bakım hizmeti vermeye ve 'Satın alma, sahiplen!' mottosuyla onlara birer yuva bulmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç konuşmasında sokak hayvanları ile ilgili yasa tasarısına değinerek, "Umarız, bu konuda bir sağduyu hakim olur ve söz konusu yasa taslağı parlamentoya sunulmadan önce sivil toplumun, meslek odalarının, yerel yönetimlerin ve kent konseylerinin görüşlerine başvurularak taslak yeniden oluşturulur. Çağdaş toplumlarda ve çağdaş hukukta, herhangi bir canlı için her ne sebeple olursa olsun, yetkili kılınan organlarca gerçekleştirilecek itlaf, yaşama son verme gibi eylemleri meşru kılan yasal düzenlemeler, hukuki meşruiyetten mutlak yoksun olur, toplum vicdanında da hiçbir zaman kabul görmez" ifadelerini kullandı.

Hayvanlar İçin Projeler Derneği (HİPDER) Kurucusu Funda Bonomo da "Hep birlikte çok sayıda kedi ve köpek dostumuzu ömürlük mutlu yuvalarına kavuşturacağımız keyifli iki gün geçirmek dileğiyle" dedi.

HAYVANSEVERLERDEN ETKİNLİĞE YOĞUN İLGİ

Etkinlikte bir köpeği sahiplenen Deniz Demirci, “Etkinliğe gelir gelmez ben de bu can dostumuzu gördüm ve sahiplendim. Daha önce de istiyordum fakat bugüne nasipmiş. Beraber güzel bir hayat yaşayacağımızı düşünüyorum. Bu tarz etkinliklerde daha çok olmalıyız. Sokaktaki canlarımız için çözümün de uyutulma olmaması gerekiyor” dedi.

Etkinliğe katılan Şevval Tarakçı, “Köpeğim Çıtır’ı ben de PAKO Sokak Hayvanları Sosyal Yaşam Kampüsü’nde sahiplendim. Çok da mutluyum onunla olduğum için, iyi ki böyle bir karar vermişim. Bu, gerçekten yapılması gereken bir etkinlikti. Özellikle burada paylaşılan ilanları gördükçe belki insanların fikri değişir, umarım herkes sahiplenir” diye konuştu.

Gündemde oluşan yasa tasarısı ile ilgili ise kızgın ve üzgün olduğunu belirten Tarakçı, “Böyle bir fikrin meclise taşınma ihtimali bile sinir bozucu. Kesinlikle karşıyım. Çözüm bu olmamalı. Sorumlu olanlar gerçekten güzel bir şekilde işini yapsa zaten sorun olmaz. Ölüm asla bir çare değil, biz onların yaşam haklarını ellerinden alamayız, umarım bu konu geçer gider ve bir daha gündeme gelmez” diye konuştu.