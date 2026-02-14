İzmir Büyükşehir Meclisi’nde “Akın Gürlek” tartışması yeniden alevlendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın üçüncü oturumunda, önceki birleşimde yaşanan “Akın Gürlek” tartışması yeniden gündeme geldi.

CHP ve AKP grup başkanvekilleri arasında karşılıklı açıklamalar yapılırken, CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç “Bakan yaptığınız savcının iddianamesinde hangi kanıtlı hırsızlık vardır! Herkes medeni olacak, kimseye hırsız deme hakkınız yok! Bu meclis çatısı altında kimseye hırsız diyemezsiniz” dedi.

Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı’nın üçüncü oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanvekili Zafer Levent Yıldır yönetiminde gerçekleştirildi. Mecliste, geçtiğimiz oturumda gündeme gelen “Akın Gürlek” tartışması yeniden alevlendi.

CHP Grup Başkanvekili Altan İnanç, kürsüde yaptığı konuşmada Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak seçilmesine ilişkin endişelerini dile getirerek, verdikleri tepkinin yerinde olduğunu söyledi.

İnanç, seçim güvenliği ve demokrasiye ilişkin kaygıları bulunduğunu belirterek, “Çarşamba günü bir olay yaşandı. Daha doğrusu olay da denemez ama durum meydana geldi. Bunun arkasından AKP'li meclis üyelerimiz bu salonda basın açıklaması yaptı. Biz İzmir’i, İzmirliyi bu salonda temsil etme yetkisini alan siyasileriz. O nedenle İzmir’in hassasiyetlerini savunmak, İzmirli gibi düşünmek ve İzmirli gibi davranmalıyız. İzmir, kurtuluşun ve kuruluşun kentidir. CHP, kuruluş savaşını başlatan, kazanan ve savaş sonrasında devleti kuran kadroların devamıyız. Ben bugün bu salonda konuşabiliyorsam CHP kadrolarının kazandığı savaşın sonucudur. CHP, sadece devleti kuran parti değildir; CHP bu ülkede demokrasiyi de kuran partidir. Serbest seçimleri, halkın iradesini kendi isteğiyle uygulayan partidir. İktidardayken, hatta uygulamaya sokmasa demokrasi talep edilmediği dönemde uzun süre iktidarda kalacakken halkına inandığı için bağımsız seçimleri ülke gündemine sokmuştur. Ben burada il başkanını temsil ediyorum. İl Başkanımız da genel başkanımızı. Genel Başkanımızın oturduğu koltuk, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün koltuğudur” dedi.

"BU MECLİS ÇATISI ALTINDA KİMSEYE HIRSIZ DİYEMEZSİNİZ"

“Genç kardeşlerimizin siyasette önlerinde çok uzun zamanlar var. İnanıyoruz ki önlerinde çok uzun zamanlar var” diyen İnanç, “Burada söyledikleri sözlerin karşılarına çıkacağını unutmamak lazım. Genç meclis üyemizi uyarmak için söylüyorum. Divan ve meclis başkanı bütün siyasi partilerin meclis başkanıdır. Oradan divan bırakılıp salona inilmez. Divan üyeleri salona inerse bu mecliste oturum olmaz, buradan genç kardeşlerimize söylüyorum. Endişelerimiz, kaygılarımız var; çünkü biz CHP’liler olarak demokrasiye, seçim güvenliğine bu atamalarla etki edilebileceği kanaatini taşıyoruz. İçişleri, Adalet ve Ulaştırma Bakanı neden değiştirilir? Ulaştırma da değişse ‘herhalde seçim geliyor’ derdik. Devletin bakanının partisi olmaz. Adalet Bakanı olan bakanın nereden geldiğini herkes bilmiyor mu? Tebrik edeceğiniz şey devletin bakanını tebrik etmektir, AKP’nin bakanını değil. 19 Mart darbesinde belediye başkanlarının tutuklu yargılanmasının altında kimin imzası var? Bakan Meclis’te yemin ederken tutuklama kararı veren hâkimin yanında olduğuna dair görüntüler var. Bakan tarafsızlık yemini yaparken karar veren bir hâkimin orada ne işi var? O nedenle kaygılarımız var” diye konuştu.

İnanç sözlerine şu şekilde devam etti:

“İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi, ifade edildiği gibi antidemokratik bir meclis değildir. Cemil Tugay ve Levent Yıldır meclisi yönetirken kimseye söz hakkı kullandırılmamış değildir. ‘Antidemokratik meclis’ denmesi kabul edilemez. Biz İzmirliler simide simit, hırsıza hırsız deriz demek bu Meclis’in yeri değildir. Ağzınızdan çıkanı kulağınız duysun! Bakan yaptığınız savcının iddianamesinde hangi kanıtlı hırsızlık vardır! Herkes medeni olacak, kimseye hırsız deme hakkınız yok! Bu Meclis çatısı altında kimseye hırsız diyemezsiniz.”

"HUKUKA AYKIRI ÇALIŞMA SÖZ KONUSU DEĞİL"

Öte yandan, Karabağlar Belediyesi’ne ait Uğur Mumcu Meydanı yanında bulunan ve 30 yıldır faaliyet gösteren akaryakıt istasyonuna ilişkin ruhsat iptali kararı da gündeme geldi. Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, “Karabağlar Belediyesi’ne ait olan, 30 yıldır işletilen Uğur Mumcu Meydanı’nın yanında bulunan, herkesin bildiği üzere işletiliyor. İstasyon, 30 yıldır şahıslara kiralanırken benim dönemimde bir yeşil, kadın istasyonu olarak kamulaştırma mantığı ile kendimiz işletmeye açtık. Yasal izinleri 30 yıldır olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Yeni açılmış bir benzin istasyonu değildir, orada 30 yıldır istasyon vardır ve park yoktur. Ruhsatlara ve mevzuata, hukuka aykırı çalışma söz konusu değil. Defalarca gerekli açıklamalar yapıldı. Başka bir akaryakıt istasyonunca ticari kâr engellendiği gerekçesi ile açılmış davadır. Mahkemeden ruhsat iptali geldi, bizler de belediyemizin hakkını savunmak hakkında itirazları yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Hukuk, adalet ve mahkemeler bir kişi ya da kurumlara özel değildir” diyen Kınay, “Bizler denetimlere tabi kamu kurumlarıyız. Sonuna kadar cümlelerimizin arkasındayız. Bir kamu görevlisi olan meclis üyelerinin ortaya koyduğu iddialarla ilgili sürecin geçmişini doğru aktarması gerekiyor. 30 yıldır özel bir şahsa kiralanan benzin istasyonu Karabağlar Belediyesi olarak her türlü izinler alınarak kamu kaynağını koruduğumuz, halka hizmet ettiğimiz için mi sorunluyuz? Neden kadın dostu ve yeşil istasyona itiraz edildiğini değerlendirmek lazım. Biz Karabağlar halkına hizmet etmeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.