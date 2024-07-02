İzmir Büyükşehir memurlarından sarı kart uyarısı

Tüm-Bel Sen ve İzmir Büyükşehir Belediyesi arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması sonrası başlayan eylemler devam ediyor. Memurlar basın açıklaması yaparak sarı kart uyarısında bulundu.

Gonca YILDIZ

İzmir Büyükşehir Belediyesi ile KESK’e bağlı Tüm-Bel-Sen arasında süren toplu iş sözleşmeleri (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. Görüşmelerden sonuç çıkmaması sonrası memurlar eylemlerine devam ediyor.

Tüm-Bel-Sen tarafından yapılan açıklamada İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’a çağrıda bulunuldu.

Sendika adına açıklamayı okuyan Tüm-Bel-Sen İzmir 1 Nolu Şube Başkanı Cevdet Keleş, ‘’Toplu sözleşme görüşmeleri, Belediye Yönetiminin tek taraflı olarak sosyal denge tazminatımıza el kaymasıyla tıkanmıştır. Sendikamızın öncülüğünde İzBB de örgütlü tüm sendikalar birleşerek gasp edilen haklarını almak için mücadeleyi büyütmüşlerdir. Buradan sayın Tugay’a bir kez daha çağrıda bulunuyoruz, gasp ettiğiniz haklarımızdan elinizi çekin, toplu sözleşme masasını kurun, oturalım konuşalım.’’ ifadelerini kullandı.

Keleş açıklamasında Cemil Tugay’a kamu emekçilerine soruşturmalar açılması, iletişim yollarının kapanması ve emekçilerin biber gazı sıkılarak darp edilmesi gibi nedenlerle sarı kart gösterdiklerini belirtti.