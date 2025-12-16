İzmir Büyükşehir öğrencinin yanında

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirme vizyonuyla çocuklar ve gençler her alanda destekleniyor. Kırtasiye yardımından sınav destek merkezlerine, okul iyileştirme çalışmalarından hijyen setlerine kadar kapsamlı desteklerle hem öğrencilerin eğitim hayatı kolaylaştırılıyor hem de ailelerin ekonomik yükü hafifletiliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi akademik başarıyı artırmaya yönelik projelerin yanı sıra sosyal, kültürel ve psikolojik gelişimi destekleyen uygulamalarıyla da öğrencilerin yanında duruyor. Dil destek sınıfları, yapay zekâ destekli eğitim, üniversite öğrencilerine yönelik çamaşırhane ve nakliye hizmetleri, çocuklar ve gençlere özel etkinlikler, öğrencilerin yaşamına dokunuyor.

Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezleri’nin sayısı 14’ten 22’ye yükseltildi. 2026 yılında bu sayı 30’a yükselecek. 36-66 ay arası bin 698 çocuğun hizmet aldığı Yuvamız İzmir’in aylık ücretleri geçen yıl yarıya düşürülmüş ve 5 bin TL olmuştu. Bu eğitim-öğretim yılında ise Başkan Dr. Cemil Tugay’ın isteğiyle 4 bin TL’ye düşürüldü.

İhtiyaç sahibi olduğu tespit edilen ailelerin ilkokul ve ortaokul düzeyinde eğitim gören öğrencilerine kırtasiye yardımı yapılıyor. 2025 yılında 13 bin 932 öğrenciye toplam 48 milyon 762 bin TL tutarında kırtasiye desteği sağlandı. 2025 Ocak ayından itibaren İzmir’ in ihtiyaçlı bölgelerindeki tam gün eğitim veren ve kantini olmayan ilkokullarda eğitim almakta olan öğrenciler için beslenme paketi hizmeti, 2025 Ağustos ayından itibaren dezavantajlı bölgelerdeki 17 Yuvamız İzmir Çocuk Etkinlik Merkezi’ne sıcak yemek hizmeti verilmeye de başlandı.

OKULLARA HİJYEN SETLERİ

İzmir’de öğrenim gören öğrencilerin temiz, sağlıklı ve hijyenik ortamlarda eğitim görmelerine destek vermek amacıyla Okul Hijyen Paketi Projesi devreye alındı. 2025 yılının ocak ayında başlayan proje kapsamında her bir okul için 10 litre sıvı sabun, 10 litre yüzey temizleyici, 10 litre çamaşır suyu, 10 litre tuvalet temizleyicisi ve 72’li tuvalet kağıdından oluşan hijyen paketleri 1831 okula dağıtıldı.

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BARINMA, ÇAMAŞIRHANE VE NAKLİYE HİZMETİ

Ekonomik krize karşı üniversite öğrencileri ve ailelerine çeşitli desteklerde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi, kız öğrencilere yönelik hizmet veren İZELMAN Örnekköy Sosyal Tesisi’nin aylık ücretine bu yıl da zam yapmadı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla aylık ücreti 2 bin TL olan 72 kişi kapasiteli sosyal tesis, öğrencilere adeta yuva oluyor. Güvenli bir ortamda barınma imkânına kavuşan öğrenciler, kahvaltı ve akşam yemeği olmak üzere günde iki öğün yemek hizmetinden de yararlanabiliyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir’deki 6 devlet üniversitesinde öğrenim gören üniversite öğrencilerine sıcak yemek hizmeti de sunuyor. Her gün ortalama 4 bin kişilik yemek dağıtılıyor. İzmir’de öğrenim gören üniversite öğrencileri için Bornova ve Çiğli ilçelerinde ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti de sunuluyor. 2025 yılında üniversite öğrencileri 9 bin 670 kez çamaşırhanelerden yararlandı. İzmir’deki üniversitelerde öğrenim gören öğrencilere ücretsiz nakliye desteği de sağlanıyor. Üniversite Eğitim Desteği kapsamında ise 2024’ten bu yana 20 milyon lirayı aşan destek verildi.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) ve Liselere Geçiş Sistemi’ne (LGS) hazırlanan öğrencilerin derslerdeki başarılarını artırmak, sınav kaygısını azaltmak amacıyla ilk olarak Konak Sınav Destek Birimi ile başlayan Sınav Destek Merkezi projesi, olumlu geri dönüşler ve artan talep doğrultusunda Evka-1 Sosyal Yaşam Kampüsü ve Karabağlar/Limontepe Sınav Destek Merkezi’nin açılmasıyla birlikte üç farklı noktada hizmet veriyor. Sınav Destek Merkezlerinde Türkçe, matematik ve İngilizce derslerinde alanında uzman öğretmenler tarafından konu anlatımları, tekrarlar ve soru çözüm etkinlikleri gerçekleştirilirken, öğrencilerin sınav kaygılarını azaltmak için geziler de düzenleniyor. 2025 yılında 1659 öğrenciye YKS ve LGS hazırlık sürecinde destek sağlandı.

ETKİNLİKLER VE FESTİVALLER DÜZENLENİYOR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, öğrencileri sosyal alanda da destekliyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliği kapsamında Kültürpark’ta düzenlenen etkinliğe 3 bin 500 öğrenci katıldı. 23 Mayıs-24 Mayıs 2025 tarihlerinde ilk kez “Tutam Tutam Matematik Festivali”, Tarihi Havagazı Fabrikası’nda düzenlendi ve festivale 7 bin öğrenci katıldı. 94. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda ise 5 bin öğrenciye hikaye kitabı boyama ve etkinlik kitabı dağıtıldı. Üniversite öğrencilerinin İzmir’e uyumunu kolaylaştırmak, belediye hizmetlerini tanıtmak ve üniversite ile gençler arasında iş birliği ortamı oluşturmak amacıyla da “Şehir Senin Gelecek Senin Festivali” 20 Ekim-21 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirildi. Bu etkinliğe de 3 bin öğrenci katıldı. Ayrıca İzmir’de öğrenim gören öğrencilere şehri tanıtmak ve onları sosyal açıdan desteklemek amacıyla kültürel ve sosyal geziler de düzenlenmeye devam ediyor.