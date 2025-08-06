İzmir Büyükşehir Spor Kulübü yönetiminde bayrak değişimi

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübünün Olağanüstü Genel Kurulu'nda başkanlığa İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin seçildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurulu, Celal Atik Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Genel Kurula 240 üyeden 127’si katıldı. Divan Kurulu seçimiyle başlayan kongrede yönetim ve denetim kurulu faaliyet raporları görüşülerek ibra edildi.

Bütçe ve yeni dönem faaliyet raporlarının da oy birliğiyle kabul edilmesinin ardından yapılan seçimlerde kulübün yeni başkanı İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Berkhan Alptekin oldu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve kulübün yeni başkanı Berkhan Alptekin, görevi devreden önceki dönem kulüp başkanı Ertuğrul Tugay’a teşekkür etti ve plaket takdim etti.

“Destek olan herkese minnettarım”

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Yıldır, sporun toplumsal değeri ve kent yaşamına katkısına dikkat çekerek, “Yeni yönetimle birlikte spor politikalarının daha da geliştirileceğine inanıyorum. Geçmiş dönemde emeği geçen tüm yöneticilere teşekkür eder, yeni yönetime başarılar dilerim” dedi.

Görevini devreden Ertuğrul Tugay da, “13 Şubat’ta verilen bu onurlu görevi bugün devrediyorum. Bana bu gururu yaşatan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Cemil Tugay’a teşekkür ederim. Hayatım boyunca pek çok deneyim yaşadım. Olgunlaşmanın bir parçası da yeri geldiğinde görevi devretmektir. Sevgi ve saygıyla yürüttüğüm görevimde tüm çalışma arkadaşlarıma ve destek olan herkese minnettarım. Yeni yönetim kuruluna başarılar diliyorum” diye konuştu.

Spora erişimi kısıtlı çocuklara pozitif ayrımcılık

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanlığına getirilen Alptekin ise “Yeni dönemde spora erişimi kısıtlı çocuklarımıza daha fazla pozitif ayrımcılık yapacağız. Antrenörlerimizin daha iyi hizmet vermesi için gereken adımları atacağız. İlçe belediyelerle işbirliğimizi artıracağız. Kulübümüz büyük bir aile ve biz bu aileyi daha ileriye taşımak için çalışacağız. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay’a da şükranlarımı sunuyorum” dedi.

Seçimler sonucunda oluşan Yönetim Kurulu Berkhan Alptekin, Kaan Akacun, Sabit Duran, Savaş Akıncı, Tuğçe Gülcüler, Gürcan Temizel, Mehmet Mithat Salepcipoğlu, Ahmet Soner Emre, Önder Koç, Aras Kaynarca ve Erhan Erdil'den oluştu.

Disiplin Kurulunda Cenk Erdöl, Hilmi Aksoy, Gökhan Daca, Ali Kemal Elitaş ve Samir Gürkan Genç, Denetim Kurulunda da Selçuk Mete Yazıcı, Mustafa Ağme ve İlker Akçe yer aldı.