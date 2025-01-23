İzmir Büyükşehir sporcuları 9 madalya topladı

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü sporcuları, Erzurum'da çığ düşmesi sonucu geçen ay hayatını kaybeden 16 yaşındaki milli judocu Emre Yazgan anısına düzenlenen Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası ve Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan 9 madalya ile döndü. Çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda mücadele eden İzmirli sporcular, kürsüye çıkarak İzmir'in gururu oldu.

ENGELLİ SPORCULAR 5 MADALYA ALDI

İzmir temsilcisinin işitme ve görme engelli judokaları, Görme ve İşitme Engelliler Türkiye Judo Şampiyonası'nda 5 madalya kazandı. 106 sporcunun katıldığı turnuvada, İzmir ekibinden Gökhan Biçer ve Yusuf Çelik tüm rakiplerini mağlup ederek 1'incilik kürsüsüne çıktı. Bu yıl kasım ayında Tokyo'da düzenlenecek İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi temsil edecek işitme engelli milli judocu Yusuf Çelik 81 kiloda, 2015 yılından beri kulüp bünyesinde önemli başarılara imza atan görme engelli milli judocu Gökhan Biçer ise +95 kiloda tüm rakiplerini mağlup ederek Türkiye Şampiyonu oldu. Şampiyonada mücadele eden Eda Kiraz ve Mevlüt Akmaz gümüş, Burak Sayın ise bronz madalya elde etti.

BÜYÜKLERDE 4 MADALYA

İzmir Büyükşehir Belediyesi sporcuları, 55 ilden 261 kadın ve 357 erkek sporcunun katılımıyla düzenlenen Büyükler Türkiye Judo Şampiyonası'ndan da 4 madalya çıkarmayı başardı. Henüz 10 yaşındayken İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün okullarda yürüttüğü sportif yetenek taramaları sırasında keşfedilen, geçen yılın U17 ve U21 Türkiye Şampiyonu 17 yaşındaki milli judocu Sema Mete, Büyükler kategorisinde çıktığı ilk ulusal turnuvada gümüş madalyanın sahibi oldu. İlayda Merve Sak, Soner Kumtaş ve Basmane Şehit Fethi Bey Ortaokulu öğrencisi iken altyapıya kazandırılan Avrupa Kupası Şampiyonu Musa Şimşek ise 3'üncülük kürsüsüne çıktı. Şeydanur Aydın ve Mikail Zaloğlu ise turnuvayı 5'inci olarak tamamladı. Madalya kazanan 9 sporcu, bu yıl düzenlenecek uluslararası turnuvalarda ay-yıldızlı formayı giymeye hak kazandı.