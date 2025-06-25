İzmir Büyükşehir’de işten çıkarmalar durmuyor

İlayda SORKU

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde işten çıkarmalar hız kesmeden devam ediyor.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkanı Nihat Yurdakul’un “1 Temmuz’da Egemenlik Binası önündeyiz” ifadeleriyle yaptığı eylem çağrısının ardından belediye yeni işten çıkarma tebligatlarını sendikaya iletti.

Buna göre, belediyeye bağlı iştiraklerden İZDOĞA’dan 198, İZULAŞ’tan 15 ve İZBETON’dan 15 olmak üzere toplam 228 işçinin iş akdi feshedildi. İşten çıkarılan Esin Polat, süreci şu sözlerle anlattı:

“Dün aradılar ve o şekilde öğrendim işten çıkarıldığımı. 20 Şubat 2024 tarihinde çalışmaya başladım. Hiçbir tutanağım yok; müdürle, şefle hiçbir problem yaşamadım bu zamana kadar. Çalışıyordum kendi halimde, işimi yapıyordum. Dün mesai saatinden sonra, 16.10’da arandım. ‘İş akdinize son verildi, yarın işe gelmenize gerek yok’ denildi.”

“RİSKLİ GEBELİK YAŞIYORUM”

5 buçuk aylık hamile olduğunu belirten Polat, “Riskli gebelik yaşıyorum, hastanede yattım 2 kere. Buna rağmen çok fazla rapor almayıp işe geldim, sorun yaşamamak için. Hiç beklemediğim bir anda, bir telefonla işime son verildi. Benim gibi işine son verilen arkadaşlar arasında depremzede bir arkadaşımız da var” şeklinde konuştu.