İzmir Büyükşehir’de sandığa gidildi: Memurlar ‘hayır’ dedi

Haftalardır toplu iş sözleşmesinde (TİS) tıkanıklık yaşanması üzerine eylemlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi memurları bugün sandığa gitti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Barış Karcı aracılığı ile kamu emekçilerinin aldığı Sosyal Denge Tazminatı’na 250 TL zam yaparak yeni bir TİS önerdi.

Büyükşehir'de çalışan memurlar, belediye tarafından yapılan teklifi oylamak üzere sandık başına gitti.

Oy sayımına göre, Tugay'ın yaptığı teklif kabul edilmedi.

Büyükşehir memurları eylemlerini sürdürmeye devam edecek.