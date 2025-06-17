İzmir Büyükşehir’den akıllı kavşak yanıtı

AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, kentteki ulaşım sorununa dikkat çekerek akıllı trafik sistemiyle ilgili yaptığı eleştiriye İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yanıt geldi. Yanıtta, AKP İzmir İl Başkanı Sayın Bilal Saygılı’nın “Akıllı sistem ortada yok” ifadesiyle dile getirdiği iddianın gerçeği yansıtmadığı vurgulandı.

Kent genelinde İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluğundaki 480 kavşakta Akıllı Trafik Yönetim Sistemi’nin kullanıldığı belirtilen açıklamada, “Sistemin tüm kavşaklara yayılması hedefi doğrultusunda çalışmalar devam etmektedir. Sistem kontrol odasında İl Emniyet Müdürlüğü’müze bağlı trafik polisleri de 7/24 görev yapmaktadır. Belediyemiz metro inşaatı, kavşak düzenlemeleri, alt-üst geçit yatırımları ve yeni imar yolları ile de kentin ulaşım altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürmektedir” denildi.

Açıklamada, “İzmir Büyükşehir Belediyesi sorumluluk alanındaki yol ağında mevcut bulunan; sinyalizasyon tesisli toplam kavşak sayısı 615 adet, adaptif (akıllı) kavşak sayısı 480 adet, uzaktan erişimli kavşak sayısı 411 adet, güneş (solar) enerjili flaşör tesisli toplam kavşak sayısı 233 adettir. Hali hazırda akıllı kavşakların 425 adedinde manyetik kablolar (endüktif loop), 35 adedinde traficam (optik loop), 20 adedinde ise hem endüktif hem de optik loop ve yaya talep butonları vasıtasıyla anlık trafik yoğunluğunun ölçülmesi sağlanmaktadır. Uzaktan erişimli kavşaklara İZUM hizmet binasından 7/24 anlık olarak bağlantı imkânı bulunmaktadır” ifadeleri kullanıldı.

Son bir yılda artan siyasi ve ekonomik baskıya rağmen kentin ulaşım altyapısını güçlendirme adına önemli adımlar atıldığı belirtilen açıklamada, “Bu yıl yeni araç alımlarıyla birlikte toplam 120 otobüsü filosuna dahil etmek üzere çalışmalarını sürdüren, Buca Metrosu’nun tünel kazılarında önemli aşama kaydeden, Çiğli, Konak ve Karşıyaka hatlarında çalışmak üzere 22 elektrikli tramvay aracı alımı için sözleşme imzalayan, İzmir’in en uzun karayolu tüneli Onat Tüneli’nin kazılarını tamamlama aşamasına getiren, Mürselpaşa Taşıt Alt Geçidi’nin yapım çalışmalarına başlayan, Çiğli’de Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, hastane ve okul güzergahının merkezinde yer alan Eski Havaalanı Caddesi’ni, Karataş Yaya Üst Geçidi’ni, Altındağ Mezarlık Üst Geçidi’ni, Bayraklı Akın Kıvanç Taşıt Üst Geçidi’ni, Gaziemir trafiğini rahatlatan Hava Eğitim Yolu Taşıt Üst Geçidi’ni hizmete açan İzmir Büyükşehir Belediyesi ulaşım alanındaki yatırımlarına kesintisiz devam etmektedir. Hükümetin uyguladığı devasa bütçe kesintileri İzmir Büyükşehir Belediyesi’ni ekonomik anlamda sıkıntıya soksa da ulaşım yatırımlarının devamlılığı konusunda kurumumuz tarafından güçlü bir irade gösterilmektedir” denildi.

HALKAPINAR METRO YANITI

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Sayın AKP İzmir İl Başkanı’nın merkezi bütçeden sadece 3 bin liralık pay ayrılan Halkapınar Otogar Metro hattı ve bir türlü yatırım planlarına alınmayan ikinci çevre yolu için ilgili bakanlığın başlatması beklenen çalışma gibi hayati yatırımlar için de aynı duyarlılığı göstermesini umut ediyoruz. Ayrıca hayata geçirmeyi planladığımız önemli kavşak projelerimiz için bulunan uluslararası kaynaklarla ilgili merkezi idari tarafından gerekli onayların verilmesi hususunun da bir İzmirli olarak ilgisini çekeceği kanaatindeyiz.”