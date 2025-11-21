İzmir Büyükşehir’den ücretsiz medikal destek

İzmirli yurttaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün özel hizmeti sayesinde para harcamadan medikal malzeme ihtiyaçlarını karşılıyor. Hasta yatağı, havalı yatak, akülü ve manuel tekerlekli sandalye, pediatrik manuel tekerlekli sandalye, jel akü, engelli puseti, görme engelli bastonu, tekerlekli walker, kanedyen ve koltukaltı değneği vatandaşların evlerine ulaştırılıyor. İzmir’in dört bir yanına götürülen hizmetten yurttaşlar da memnun kalıyor.

Başvuru ve hizmet alma süreci hakkında bilgi veren Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nde sosyal hizmet uzmanı olarak görev alan Ahmet Karakaya, “Vatandaşlarımız medikal malzeme hizmetlerinden yararlanmak için Engelli Çalışmaları Şube Müdürlüğü’nün Konak hizmet merkezine yüz yüze başvuru yapabiliyor. Merkeze uzak ilçelerde yaşayan vatandaşlarımız ilçelerinde bulunan İzmir Büyükşehir Belediyesi yerel hizmetler binasına gerekli evrakları bırakarak başvuru konusunda yardım alabiliyor. Yüz yüze görüşme yapamayacak vatandaşlarımız, 153 üzerinden çevrimiçi başvuru yapabilir. Başvuru sonrasında alanlarında uzman sosyal hizmet uzmanı ve sosyologlarımız ile hane ziyareti yapıyoruz. Kriterleri karşıladığı tespit edilen vatandaşlarımız medikal malzeme hizmetlerinden yararlanabiliyor. Malzemeler vatandaşın evlerine teslim ediliyor, kurulum gerektiren malzemelerin kurulumları da gerçekleştiriliyor” dedi.

Karabağlar’da yaşayan Mehmet Oral, eşi Medine Oral için hasta yatağı başvurusunda bulunduğunu ve kısa süre içinde yatağın evine teslim edildiğini söyledi. Yüz yüze başvuru yaparak başvuruda bulunduğunu ifade eden Oral, “Başvurumuza döndüler, yatağımız geldi. İnsanların imkânları yok. Ben 65 yaş maaşı alıyorum. Bizim böyle şeyler almaya imkânımız yok. Sağ olsun belediyemiz yardımcı oluyor. İhtiyacı olanlar soruştursun ve bu malzemeleri alsın” diye konuştu.

Birgül Akagündüz, “İzmir Büyükşehir Belediyesi akülü tekerlekli sandalye verdi. Bozulunca yapıyorlar. 6 ayda bir bakımını veya tamirini yapıyorlar. Manuel tekerlekli sandalyemin de tamirini yapıyorlar. Tekerlekli sandalyemin aküsü bitince hemen değiştiriyorlar. Çok güzel bir hizmet, çok memnunum. Yakınlarım İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ulaşıyor, çok da güzel hizmet alıyorum” ifadelerini kullandı.