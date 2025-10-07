İzmir Büyükşehir’in kış spor okullarında kayıt zamanı

(İZMİR) - İzmir Büyükşehir Belediyesi Kış Spor Okulları için kayıtlar devam ediyor. Mevcut kursiyerlerin kayıtları 6-14 Ekim, ilk kez katılacakların ise 15-19 Ekim tarihleri arasında yapılacak.



İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki spor okullarının kış dönemi için kayıtlar sürüyor. Spor okullarına devam eden kursiyerler kayıtlarını 6-14 Ekim, yeni başlayacaklar ise 15-19 Ekim tarihleri arasında yapabilecek. Eğitimler 14 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek. Antrenörler ve uzman eğitmenler eşliğinde; basketbol, jimnastik, futbol, güreş, judo, kano, karate, masa tenisi, pilates, sağlıklı yaşam, satranç, step-aerobik, sutopu, tekvando, temel hareket eğitimi, tenis, voleybol, yoga ve yüzme gibi pek çok branşta kurslar düzenlenecek. Ayrıca özel gereksinimli bireyler için basketbol ve yüzme eğitimleri ücretsiz sunulacak. Kış dönemi ilk kayıt döneminde 4 bin 589 kişi spor eğitimlerinden yararlandı.



Ücretsiz spor olanakları

Celal Atik Spor Salonu’nda sağlıklı yaşam ve özel öğrenciler için basketbol, Bayraklı Çiçek Halı Sahası, Peker Mahallesi Futbol Sahası, Naim Süleymanoğlu Spor Salonu ve Meriç Yaşayan Parkı Futbol Sahası’nda futbol, Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’nda sağlıklı yaşam, Can Çağnay Spor Salonu’nda güreş, Pazaryeri Mahallesi Spor Sahası’ndaki tüm branşlar ve Bornova Havuz İzmir’deki özel gereksinimli bireyler için yüzme eğitimleri ücretsiz olacak. Kış Spor Okulları programlarıyla ilgili detaylı bilgilere https://www.izmirbsbspor.org/ adresindeki “Spor Okulları” sekmesinden ya da Spor İzmir mobil uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.