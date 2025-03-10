İzmir Çernobili'nin atıkları izinsiz döküldü

İzmir‘in Gaziemir ilçesindeki “İzmir’in Çernobili” olarak adlandırılan ve nükleer atık bulunan eski kurşun ve döküm fabrikası alanı yıllardır zehir saçıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı'na bağlı Kent Temizliği Şube Müdürlüğü denetim ekipleri saha çalışmasında, önemli bir usulsüzlüğü belirledi. Ekipler, Gaziemir Emrez Mahallesi eski kurşun fabrikası atıklarının, Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi.

Gaziemir Emrez Mahallesi, Ekovar Çevre Grup Geri Dönüşüm Atık Depolama İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin kazı yaptığı belirlenerek, tutanak tutuldu. Ekipler, sahada döküm yapan Nerman Hafriyat İnşaat Limited şirketini takibe aldı. Eski kurşun fabrikasına ait bölgedeki toprağın iş makineleri ile şirkete ait araçlara yüklendiği belirlendi. Alandan çıkan iş makinelerini takip eden ekipler, hafriyatın Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki boş bir alana izinsiz şekilde döküldüğünü belgeledi. Bu çalışmanın da uzun süre devam ettiği belirtildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İzmir İl Müdürlüğü'ne durumu üst yazıyla bildirdi.

Yazıda, bahsi geçen araçların güzergahı takip edilerek atığın Gaziemir Emrez Mahallesi alandan çıktığının tespit edildiği vurgulandı. Alandaki atığın radyoaktif içeren atıklar olduğu fotoğraflanarak tespit edildiği ve bunun, atıkları üreten Aslan Avcı Döküm Sanayi ve Ticaret A. Ş.'nin olduğunun anlaşıldığı kaydedildi.

GEREKLİ YAPTIRIMLARIN UYGULANMASI İSTENDİ

Atıkların Torbalı Yoğurtçular Mahallesi’ndeki bir alanda döküm yapılabileceğine dair İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin izninin bulunmadığı da aktarıldı. Büyükşehir, yapılan çalışmanın radyokatif atık depolama sahası içinde ve yasalara aykırı olması nedeniyle, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nden bu atığı üreten firma için gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

NE OLMUŞTU?

İzmir'de Gaziemir Emrez Mahallesi’nde eski Aslan Avcı Kurşun Fabrikası sahasında, nükleer atıkların olduğu 2007'de ortaya çıkmış, ancak bu durum 2012'de basına yansımıştı. Yaşam savunucuları ve meslek odaları tehdidin boyutlarını gözler önüne sererken, 2021’de dönemin Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın eylemiyle konu yeniden gündeme gelmişti. 2024 yılında alanda temizlik çalışması başlatılmıştı.